“Hubo cierto relajo que nos hizo pasar un papelón contra River”

El delantero y capitán de Racing Club Lisandro López aseguró que el grupo sufrió “cierto relajo” tras la obtención del campeonato y por eso pasaron “un papelón” el sábado pasado contra River con la goleada contundente por 6 a 1 en Avellaneda.

“Después del campeonato hubo cierto relajo y estado de confort. El sábado nos dimos cuenta que no nos lleva a ningún lado y nos hizo pasar un papelón”, señaló López en conferencia de prensa desde el Cilindro de Avellaneda.

“Hay cosas por corregir. De estos cachetazos se aprende y será un punto de inflexión, un antes y después. Tenemos que volver a los valores que nos llevaron a salir campeón hace poco y en eso estaremos. Trabajaremos, charlaremos entre todos para salir de esta situación”, agregó el goleador de Racing.

Para Lisandro López, Racing debe volver “a la humildad” en pos de recuperarse en la Superliga donde acumula dos empates y una derrota.

“Hace mucho que no ganamos. La eliminación de la Copa Argentina -ante Boca Unidos de Corrientes- pegó duro, pero lo del sábado fue fuerte, doloroso. Fue necesario para darnos cuenta que no podemos seguir de esta manera. Tenemos que recuperar cosas que nos llevaron al éxito del campeonato”, señaló el ex Lyon de Francia.

“Licha” López aseguró que Racing cometió “errores infantiles” contra el River de Marcelo Gallardo, último campeón de América, y que buscarán ganar el próximo domingo cuando visiten a Central de Córdoba de Santiago del Estero, uno de los dos ascendidos en esta temporada.

“Hicimos una pretemporada muy buena, el grupo está muy bien y en la cancha tenemos mostrar eso. Ayudarnos entre nosotros, estar más juntos que nunca, crear desde la simpleza, cuestión que nos decía el ‘Chacho’ -Eduardo Coudet- continuamente; necesitamos de la convicción para plasmarlo en la cancha”, indicó López.

Por último, “Licha” se dirigió a los hinchas de Racing: “Le agradezco a la gente que se comportó de manera extraordinaria. Se hace preguntas, pero no para de alentar y apoyar. Dura un poco la alegría del campeonato y por eso no nos fuimos mal de la cancha el sábado pasado”.