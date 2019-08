Diputados rindió homenaje a Lita Figueroa 

“La señora Lita Figueroa supo congregar a los artistas correntinos, por más de 30 años, en una vidriera única y extraordinaria, que desde la Legislatura, llegó a la comunidad, de manera sencilla y clara, bajo el concepto de que “todos” hacemos a la cultura”, dijo Pedro Cassani en el acto de homenaje a la Asesora Cultural, y creadora del Programa “Expresarte”, que falleciera el 4 de agosto último.

En la ceremonia que congregó autoridades provinciales, municipales, y artistas correntinos, Cassani habló de las metas logradas a lo largo de los 30 años de exposiciones ininterrumpidas. “La idea de que una obra de arte es creada -y admirada- por una determinada elite, quedó atrás; para instalarse la del “encuentro” entre quienes tienen el don o el talento artístico, y los que se reflejan en las obras expuestas. Porque en definitiva: el arte es expresión de sentimientos”, enfatizó.

“La Cámara de Diputados –continuó- fue el vehículo que Lita supo aprovechar para lograr su objetivo: unir a los artistas ya consagrados con los que van surgiendo… en un marco de apertura, de inclusión, de confraternidad, de mancomunión con cada uno de los correntinos. Este palacio de las leyes, supo abrir sus puertas también a los que se expresan a través del arte… como lo hace con quienes lo hacen de otras formas, porque esta es la casa del pueblo”, afirmó.

En ese marco, remarcó que el organismo legislativo también supo salir de sus instalaciones, “porque la vida institucional no se circunscribe a estas históricas paredes. La Cámara de Diputados, sale al encuentro de los correntinos, a través de sus diversos programas, siendo uno de ellos EXPRESARTE, que en honor, a su creadora, continuará bajo su impronta”.

Durante el acto, los presentes pudieron admirar un video donde se plasmó una síntesis del trabajo de la homenajeada, agradeciendo en él su generosidad y amplitud de criterios para “contener a TODOS, sin excepción”.

“Corrientes, perdió una “hacedora de la cultura”; a una permanente “coordinadora” de espontáneas tertulias y exposiciones, dentro y fuera del Poder Legislativo”, fue una de las frases con la que la Cámara de Diputados despidió a Lita, además de reafirmar que “fue mucho más que una asesora cultural. Fue una paciente y virtuosa maestra que supo enseñar que todos llevamos un artista adentro, por lo que reflejarnos unos en otros: es una tarea sumamente sencilla, apasionante, tierna y primordialmente, humana”.

“La Cámara de Diputados despide a Lita, con el afecto que supo cosechar; pidiendo a Dios, que su luz siga iluminando el corazón de todos los artistas que ayudó a formar y/o consagrar; y a todos aquellos que la supieron valorar, apreciar y amar”, concluyeron.

Por su parte, la hija Carla Zimmermann, comenzó sus palabras diciendo: “ayer me preguntaba que si yo como hija me sentía celosa de todos los hijos artistas que tenía mamá. Y eso es lo que mas me gusta de ella. El hecho de que hayan venido tantos artistas, que ella ayudó a salir adelante, reconociendo su arte, gente que no se animaba y que hoy son reconocidos, por ejemplo, Esteban, que esta acá presente”, señaló para hacer una síntesis de la carrera de su madre.

“Le agradezco a todos sus hijos artistas, porque sé que le hicieron muy feliz”, concluyó.

Seguidamente, Ariel Cubilla habló en representación de los artistas que exponen en la muestra “El Origen”, afirmando que la mejor manera de homenajearla, es a través del arte. “Fue una excelente persona, que siempre se brindó al arte con un si, para todo; dándole la oportunidad a cada uno. TY en este caso a mí, hace 10 años que me dio la oportunidad de empezar a exponer en distintos medios y se lo agradezco mucho. Y pido unos aplausos para esta excelente persona”, sostuvo.

El Director de Cultura de la Provincia de Corrientes, Gabriel Romero, por su parte, recordó el último diálogo que mantuvo con Lita, y la historia que la unió a ella –desde el año 93- en el objetivo de hacer conocer el trabajo de los artistas correntinos. “Muchas gracias a la legislatura, que la cobijo en estos últimos años, y renovar el compromiso, para que entre todos, podamos seguir este camino”, concluyó.