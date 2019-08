Cuatro equipos van por el pase a los octavos de final

En las ciudades de Salta y Santa Fe se jugarán hoy dos partidos correspondientes a los 16avos de final de la Copa Argentina.

A partir de las 15.30 en cancha del estadio 15 de Abril de Unión, chocarán Central Córdoba de Santiago del Estero, de la Superliga, y All Boys, de la Primera Nacional.

El encuentro contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y será televisado por TyC Sports.

El equipo de Floresta viene de debutar en la Primera Nacional, a la que ascendió para esta temporada, con un empate en cero de visitante ante Chacarita.

Los santiagueños, en tanto, están protagonizando un debut histórico en la primera división del fútbol argentino, en la que ya suman un triunfo (1-0 sobre Atlético Tucumán), un empate (1-1 ante Talleres de Córdoba) y una caída (0-2 con Newell’s Old Boys).

El ganador de este encuentro se cruzará en la próxima instancia de la Copa Argentina con Villa Mitre de Bahía Blanca, que viene de dejar sucesivamente en el camino a Newell’s y San Martín de San Juan.

En tanto que desde las 19.15 en el estadio Padre Martearena, de la capital salteña, Argentinos Juniors, que marcha invicto en la Superliga luego de tres presentaciones, enfrentará a San Martín de Tucumán, que no pudo debutar el fin de semana pasado en la Primera Nacional

El cotejo será dirigido por el árbitro Fernando Espinoza y televisado por TyC Sports.

El conjunto de La Paternal llegó a esta instancia de la competencia luego de eliminar a Douglas Haig, por un goleo de 4 a 1, mientras que San Martín dejó en el camino a Agropecuario, tras igualar 1 a 1 e imponerse en la definición con tiros desde el punto del penal.

El ganador de esta llave se medirá en octavos de final contra Lanús, que espera rival luego de eliminar a Independiente Rivadavia de Mendoza.