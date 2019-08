Perugorría: el niño no recuerda quién lo sometió

Continúa la búsqueda del sujeto que violó a un menor de 13 años en la localidad de Perugorría. Anoche se realizaban diferentes operativos. La Policía sospecha de dos personas.

La doctora Paola Rodríguez, directora del centro de salud local en el que fue atendido el chico, contó que “estamos conmovidos por esta mala noticia, tuve la responsabilidad de examinarlo y se comprobó que fue violado, por lo que lo derivamos al hospital de Curuzú Cuatiá”.

Asimismo, relató que “cuando llegó, le hice un examen visual porque en realidad lo derivé para que fuera analizado exhaustivamente por un médico forense de la Policía de Corrientes” y agregó que “le suministramos calmantes porque estaba muy dolorido y en estado de shock”.

Luego, la médica añadió que la víctima tenía “las manitos con sangre” y que “nos contó que no pudo disparar porque le taparon la boca”. Aclaró igualmente que lo “tomamos con cautela porque en ese momento el pequeño estaba muy asustado”.

Por su parte, la fiscal que entiende en la causa, la doctora Alejandra Talamona, habló con radio Sudamericana y sostuvo que “el menor permanece hospitalizado, en observación en el hospital de Curuzú Cuatiá; está contenido, bien, pero aún no está en condiciones de declarar en cámara Gesell. Por ello, no hemos podido indagar más sobre el caso”.

“Ayer se habían levantado elementos de prueba y continuamos sumando material probatorio obtenido de la escena con la perito de una Unidad Regional”, señaló Talamona. Al respecto, explicó que “todavía no tenemos individualizado al autor del hecho. Podemos obtener valiosas muestras, pero debemos tener a las personas con las cuales cotejarlas”.

“Seguimos indagando para lograr nuestro principal objetivo, que es dar con el agresor”, aseguró.