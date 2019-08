Economistas cercanos al Alberto Fernández se reunieron con Lacunza

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunió esta tarde durante una hora con Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca dos de los economistas que colaboran con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Los economistas cercanos a Fernández no quisieron hacer declaraciones a la prensa. Tampoco hubo foto del ministro de Mauricio Macri con los asesores del candidato opositor. Todesca quedó como la encargada de comunicar un balance de la reunión por el Frente de Todos.

Según señalaron fuentes oficiales antes de la reunión, la intención del Gobierno con la reunión con los economistas opositores es la de "explicar la coyuntura, escuchar y contarles las prioridades" del nuevo ministro de Hacienda.

Nielsen fue secretario de Finanzas entre 2002 y 2005 y participó de las negociaciones para el canje de la deuda argentina con el FMI durante el gobierno de Néstor Kirchner.

En julio de este año trató de "ignorante" al ex ministro de Economía y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por sus manejos en el mercado financiero internacional y la negociación con los holdouts. En ese momento, Fernández se puso del lado de Kicillof y relativizó el lugar del ex funcionario en su equipo. "Yo hablo con Guillermo, pero no tengo ningún referente económico", había dicho el candidato presidencial.

En la delicada coyuntura económica que quedó planteada tras el triunfo opositor en las PASO, Fernández lo eligió hoy a Nielsen como uno de sus representantes ante el Gobierno.

Todesca, por su parte, trabajó en el Banco Central durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont e integra el Grupo Callao, el centro de estudios que Fernández armó a principios de 2018. Es hija de Jorge Todesca, actual titular del Indec.

