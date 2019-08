Fiscal confirmó el abuso sexual al nene de 13 años y buscan identificar a los autores

La fiscal de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Alejandra Talamona, confirmó que el menor de 13 años de Perugorría fue abusado sexualmente, en tanto que reveló que siguen las pistas para tratar de identificar al o los autores del aberrante suceso.

La Policía lleva adelante diversos allanamientos y operativos en distintos puntos de esa localidad a fin de dar con los responsables del brutal ataque al jovencito.

La fiscal ratificó que “hubo abuso sexual”, y destacó que “el autor está aún sin identificar, pero el chico está bien con su madre en apariencia normal, pero consciente de su situación. En estos momentos fue derivado al hospital de Curuzú, de mayor complejidad, para su observación”, señaló ayer en comunicación con Radio Dos.

Además, relató que en horas de la mañana “estuve en Perugorría junto con un equipo de Criminalística recolectando pruebas y manteniendo entrevistas con vecinos y parientes del chico, e incluso con su mamá. Aunque con el niño no mantuvimos aún contacto, el cual sólo podemos hacerlo mediante cámara Gesell”.

En cuanto al hecho, advirtió que “es un caso delicado del que no puedo hablar mucho”.

Aclaró que “nosotros entrevistamos a todas las personas posibles y estamos tratando de individualizar quien hizo esto, pero hasta ahora no lo hemos identificado”.

Explicó que en casos como este “es fundamental la palabra de la víctima y la tendremos dentro de unos días recién, porque el niño no está aún en condiciones para esta diligencia. Esperamos que, una vez que esté contenido, con aprobación los médicos, lo podamos exponer a cámara Gesell, y que ahí cuente a los psicólogos todo lo que sucedió, dado que aparentemente no hay testigos del hecho”.

En este sentido destacó la fiscal que “es un niño que no sabe expresar mucho lo que le ha sucedido. Nosotros levantamos todas las muestras y evidencias y estamos esperando a que el niño esté en condiciones de hablar, para luego dar con el autor. En 26 años que trabajo en el Poder Judicial, no he visto un caso de este tipo. Realmente excepcional”, confesó la doctora.

Por otro lado, Talamona solicitó que “cualquier información, por mínima que fuera, sea comunicada en la Fiscalía para que el autor sea condenado, porque es un hecho aberrante que debe ser castigado”.

Enfatizó que “seguiremos trabajando y esperando que la víctima pueda contar y decir lo que le pasó”.

Leña

El hecho que causó verdadera conmoción se produjo en la zona rural de Perugorría, cuando el menor había ido a buscar leña a un monte que está ubicado a unos 300 metro de su casa.

El chico fue encontrado en estado de shock por una vecina y debió ser hospitalizado por las lesiones sufridas.

Pese al gran despliegue policial, aún no hay detenidos por el caso.

Según se pudo conocer, todo comenzó cuando desde una vivienda ubicada en la Sección Chacras de la localidad, en una zona conocida como barrio La Tablita, se comunicaron con la comisaría para informar de las lesiones que había sufrido un menor.