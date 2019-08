Hallaron muerta a una anciana en su domicilio

Una anciana de 80 años fue hallada sin vida en su domicilio de calle Gutenberg al 2600 en el barrio Ex Aero Club y se comenzó a investigar el caso como dudoso, atento a unos cortes que presentaba en el cuello; sin embargo, la autopsia que se realizó ayer a la tarde confirmó que el deceso fue por causas naturales.

La mujer fue identificada como Nilda Hayde Pilbar. Las fuentes consultadas indicaron que fueron los vecinos quienes advirtieron que la señora no era vista en los últimos días en los lugares que frecuentaba en esa barriada.

Esta circunstancia les llamó la atención, por lo cual llamaron a la Policía para que inicie una investigación.

El médico de la fuerza, al llegar al lugar, advirtió que la anciana tendría ciertas lesiones que parecían cortantes, por lo cual el caso fue caratulado como muerte dudosa.

Los pesquisas aguardaron el informe forense, que determinó que el deceso se produjo a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático.

Esto fue determinante para el curso de las posteriores actuaciones, ya que en principio se temía estar ante un asesinato.

El cuerpo sin vida de la anciana fue entregado a los familiares para su velatorio y la posterior inhumación de los restos. Actuaron los efectivos de la Comisaría Séptima.