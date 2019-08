Terán quiere que se haga el juicio

Defensores oficiales y particulares del grupo de imputados de la megacausa Sapucay tramitaron ayer ante la Justicia Federal porteña la realización de un juicio abreviado para evitar un debate oral y público.

“Para nosotros el juicio comienza el próximo miércoles”, le dijo a ellitoral.com.ar el abogado Alejandro Rúa, defensor del ex intendente de Itatí, Natividad Roger Terán, imputado en la causa del Operativo Sapucay.

Defensores oficiales de los imputados Teodoro López, Juan Vicente Galeano, Sergio Alfonzo, Alejandro Piris, Mario Molina, Eduardo Correa, Franco Rodríguez, Federico S. Marín y Jorge “Chaquito” Espinosa, presentaron un recurso al Tribunal en lo Criminal Correccional 3 de Buenos Aires para que el juicio, que debe iniciar el 28 de agosto, no se realice.

Según comunicaron, se encuentran en tratativas con el Ministerio Público Fiscal y con otras defensas particulares, para evitar el debate oral y público y llegar a un proceso abreviado.

En ese caso, los imputados recibirían penas bajas pero en un acuerdo de confesión de los supuestos delitos que se les imputan, en este caso, narcotráfico agravado de marihuana desde Itatí -Corrientes- a siete provincias.

Sin embargo, entre las defensas que tramitan la abreviación del proceso no está Terán. Y una versión trascendida ayer, indica que tampoco los imputados Omar Serial y el ex gendarme Gabriel Alcaraz, estarían de acuerdo con reconocer una supuesta culpabilidad para acceder al acuerdo con el fiscal en un posible juicio abreviado que significaría la libertad de muchos de los imputados, ya que las penas no podrían superar los 6 años de prisión.