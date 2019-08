Ganaron For Ever y Crucero

En el marco de la preparación para afrontar el torneo Federal A 2019/20, se jugaron ayer en la ciudad de Resistencia partidos amistosos entre clubes de la región que compartirán la zona A (Norte) del certamen.

En la cancha del estadio Centenario, Sarmiento cayó por 3 a 1 frente a Crucero del Norte de Misiones. De acuerdo al informe de los medios colegas, el trámite del juego fue equilibrado, pero el Colectivero, no perdonó las distracciones del fondo del Decano.

El equipo de Santa Inés se impuso con goles convertidos por Francisco De Souza, Ulises Silveira y Alvaro Klusener, mientras que Gonzalo Cañete descontó de penal para Sarmiento, ya sobre el final del encuentro, que se disputó en dos tiempos de 30 minutos.

En el primer juego, el dueño de casa se impuso 1 a 0 con gol de Cristian Almirón.

El local presentó un equipo mixto entre titulares y suplentes en los dos partidos.

Por su parte, For Ever venció en su estadio a San Martín de Formosa por 2 a 0, con goles de Diego Magno y Julio Cáceres.

Entre los equipos alternativos, el juego terminó igualado 2 a 2. Matías Romero y Lucas Mellado marcaron para el local, Carlos Fondacaro y Jonathan Cañete para la visita.