El presidente Mauricio Macri cerró este mediodía la tercera edición del Seminario Democracia y Desarrollo, organizado por el Grupo Clarín. Allí, tras la entrevista pública al candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, el mandatario argentino habló sobre los cambios de Gabinete en los últimos días y destacó que de ahora en más el equipo no cambiará.

Consultado sobre la renuncia del exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y tras las asunción de su reemplazante, Hernán Lacunza, Macri indicó que no planea modificaciones y ratificó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su cargo. "No va a haber más cambios. Estamos lo que estamos. Yo le doy mucho valor al equipo", dijo.

"Siempre ha habido críticas sobre el jefe de Gabinete pero creo que es también una forma de criticar al Presidente sin criticarlo. Lo tomo de esa manera", añadió.

La inflación

"Fui demasiado ambicioso con las metas que nos pusimos. Con 80 años de 62 por ciento de inflación promedio, fui demasiado ambicioso. Subestimamos los problemas ocultos de la Argentina y la falta de consenso que todavía había".

El Presidente insistió en que las medidas adoptadas por su gobierno estaban dando resultados: "Los números lo dicen. Estábamos llegando a una inflación largamente debajo de 2 por ciento por mes pero la disrupción política del fin de semana volvió a abrir el escenario".

La derrota en las PASO

Respecto de los resultados en las primarias, contó: "Quiero recoger el guante del cimbronazo, antes que presidente soy una persona. Fue un palazo, por el resultado y por lo sorpresivo. Hoy estoy bien, trabajando, el domingo di la cara, el lunes también. Estoy empezando a conducir esta nueva etapa. Casi 8 millones de argentinos creen en el cambio y entendemos qué fue lo que pasó".

Macri se mostró optimista respecto de las elecciones de octubre, dijo que ese es el verdadero "partido" (en un juego de palabras con el fútbol) y recordó: "Las PASO las perdí por 15 puntos en el 2015".

"Claramente el mensaje ha sido contundente. Desde abril del año pasado, cuando nos quedamos sin crédito, arrancó un proceso recesivo que ha sido muy duro para mucha gente, agotador, agobiante. Ha habido un voto por bronca. Y tienen razón, ha sido muy duro. Tal vez como ingeniero puse el foco en los estructural, en las bases, en la emergencia, y desatendí que se producía ese desgaste. Por eso tomamos decisiones esta semana, tenemos un foco distinto para nuestro segundo mandato".

El pasado

El mandatario resaltó que "más allá de la bronca" por los problemas económicos, "lo importante es analizar si la transformación que estamos haciendo merece que sigamos intentado resolver problemas estructurales que son de 70 años".

"No podemos volver a una Argentina que se relaciona con dos o tres. El que no está conectado no se nutre de inversión, comercio, tecnología. Esa Argentina que comenzó es la que tiene que continuar. Y se basa en la verdad, en no esconder las estadísticas, en no engañarnos ni mentirnos", aseveró.

Sobre la Justicia

Tras la decisión de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia de anular los procesamientos, los sobreseimientos y las faltas de mérito que había dictado el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a los exfuncionarios del kirchnerismo Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, José López y Juan Pablo Schiavi, entre otros, Macri dijo que su gobierno creó las posibilidades para que se produzca un cambio en la Justicia.

"Es un proceso. Nombramos los jueces correctos, generamos reformas, el nuevo código procesal penal", indicó y agregó: "La tarea de la política es entender todo siempre a partir de cómo le impacta al ciudadano. Los ciudadanos necesitan sentir que la Justicia los va a acompañar".

Las fallas

Al analizar los errores que su Gobierno pudo haber cometido para perder las primarias, el Presidente advirtió como posible problema "no haber encontrado la manera de llegar a consensos mayores".

"En 2017 cuando ganamos, propusimos consensos básicos. Eso fue muy elogiado pero tres o cuatro meses después la negociación con el Congreso y gobernadores se transformó en un mínimo capítulo pese a que habíamos planteado reformas mucho más ambiciosas".

"No hubo consenso. Son décadas de historia en contra", aseveró.

¿Hay plan B después de octubre?

Consultado sobre sobre la existencia de un "plan B" en caso de perder la elección de octubre, el actual presidente afirmó: "Hablar de eso en una elección que no ocurrió me parece una falta de respeto al votante".

Asimismo, aseguró: "Todavía falta para las elecciones generales, hay chances de ir al ballotaje".

Su opinión de Alberto Fernández

"Me alegra que esté con una actitud de moderación y de desandar muchas cosas que sucedieron. Pero, por ahora, el único que habla es él", dijo Macri sobre el candidato a presidente que sacó más votos en las primarias.

La Nación