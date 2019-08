“Voy a seguir aportando mi experiencia y todo lo que pueda”

Regatas Corrientes comenzó una nueva pretemporada de cara a los compromisos que se vendrán por Interligas, Súper 20 y Liga Nacional de Básquetbol. El escolta y capitán Paolo Quinteros remarcó que “no tengo dudas que este plantel va a ser muy competitivo”.

El primer desafío que aparece en la agenda del entrenador Lucas Victoriano y sus jugadores es el Cuadrangular del torneo Interligas, que se jugará en el estadio de los Sueños del 6 al 8 de septiembre.

Quinteros compartió sus sensaciones luego de la jornada inaugural de entrenamientos: “Estoy muy contento de estar nuevamente en Regatas, no tengo dudas que este plantel va a ser muy competitivo”, destacó.

“En lo personal voy a seguir aportándole al equipo mi granito de arena, mi experiencia, todo lo que le pueda dar. Siempre voy a intentar estar lo mejor posible físicamente, y basquetbolísticamente también”, agregó el colonense de 40 años que afrontará su novena temporada en Regatas.

El plantel regatense retuvo gran parte de la base de la Liga pasada, aspecto que para Quinteros es algo positivo. “El hecho de que se haya mantenido un porcentaje alto del equipo del año pasado, nos da un plus importante porque se ahorra en tiempo, conocimientos, estrategias, y allí la dirigencia hizo un grandísimo trabajo y esfuerzo para mantener la base”, felicitó.

“También, nos va a permitir que no pase tanto tiempo como la temporada anterior, en la que nos costó bastante adaptarnos al estilo de juego de Lucas Victoriano. Al principio costó y al final pudimos demostrar el potencial del equipo”, añadió el goleador histórico de Regatas.

Entre el 6 y el 8 de septiembre Regatas será anfitrión de uno de los Cuadrangulares del certamen Interligas, que convocará también a Comunicaciones de Mercedes, y a los brasileños Universo Brasilia y Pato Basquete. “Va a ser un lindo desafío poder ganar el Cuadrangular, que se va a hacer acá en casa, y llegar a la final y ganarla”, se entusiasmó Paolo.

Sin embargo, no se olvidó del escaso tiempo de preparación que tendrán de cara al torneo. “La realidad indica que los tiempos se acortaron mucho, no vamos a tener a un jugador importante como ‘Taya’ (por Tayavek Gallizzi, convocado por la selección), los extranjeros van a llegar muy justos, así que se darán factores que van a hacer que el equipo no llegue al 100% en lo basquetbolístico, pero eso no es parámetro de excusa ni nada”, sostuvo.

El goleador histórico y máximo anotador de triples vivirá su novena campaña en el club, no piensa aún en el retiro, pero siente que cada año que pasa es más especial. “Pasa el tiempo y uno no toma dimensión de que va a ser mi novena temporada acá. Me siento como en mi casa, siento el cariño de la gente, hay una excelente relación con los dirigentes, con la gente que trabaja en el club, siempre me trataron con mucho respeto y mucho cariño”, remarcó.