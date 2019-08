Corrientes venció a Tierra del Fuego y clasificó a los cuartos de final

En el primer partido de la tercera jornada del Campeonato Argentino de Básquetbol, en el Cincuentenario de Formosa, ayer se enfrentaron Tierra del Fuego y Corrientes por la clasificación a cuartos de final. Ambos perdieron con Buenos Aires, pero los correntinos tenían como antecedente más próximo la victoria frente a Santa Fe por el interzonal.

De acuerdo al informe que brindó Joaquín Ginesta Spinelli de la Confederación Argentina, los fueguinos le propusieron una defensa zonal a su adversario que, lejos de hacerse problema, clavó cuatro bombas en cuatro minutos para sacar 10 puntos de diferencia. Luego, los sureños subieron su nivel y de la mano de Lautaro Miranda fueron emparejando las acciones. Sin embargo, la experiencia correntina de Edgardo Torné (11 goles) pesó y se retiraron al receso 28-14.

En el segundo cuarto se lo vio a Corrientes marcando toda la cancha. Sin embargo, los dirigidos por Pablo Márquez entendieron cómo sobrepasar la asfixiante defensa y aumentaron su goleo. Los mesopotámicos contaron con el ingreso de Rolando Vallejos, que se anotó 4/4 en tiros de campo con 3 triples y un doble. Esto le sirvió no sólo para mantener la diferencia, sino también para aumentarla y retirarse 49-32 a los vestuarios. Ambas defensas no fueron agresivas, ya que en ninguno de los dos parciales hicieron más de dos faltas.

El tercer capítulo de Tierra del Fuego fue para enmarcar. Luego de un arranque parejo, sometieron a su rival, le convirtieron 19 puntos, solo concedieron uno y se acercaron a una posesión. Corrientes rompió la mala racha, pero su oponente siguió con el envión y pasó al frente faltando 1:40. Sin embargo, se recompusieron y cerraron uno arriba.

En los últimos 10 minutos, los mesopotámicos pudieron bajar el altísimo goleo de los sureños y poco a poco fueron tomando cada vez más ventaja en el marcador. Los nervios, o quizás el cansancio, le jugaron una mala pasada a los fueguinos, que no pudieron repetir lo que hicieron en el cuarto anterior y cayeron por 85-74. Sergio Zacarías con 16 puntos se erigió en el máximo anotador de los ganadores, pero el goleador del partido fue Lautaro Miranda con 20.

Los dirigidos por Juan Humberto López Ríos, segundos en la zona C, se enfrentarán a Entre Ríos, primero e invicto en el grupo A, mañana, a las 20:30, en el Estadio Cincuentenario por los cuartos de final.