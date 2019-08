El empresariado señala que las medidas traen “alivio”, pero faltan cambios estructurales

La Federación Económica de Corrientes (FEC) que nuclea a diferentes cámaras empresarias de la provincia, analizó el martes pasado las recientes medidas nacionales que involucran al sector. En este sentido, el presidente Daniel Cassiet dijo a El Litoral que estos cambios traen “alivio”, pero que es fundamental que haya modificaciones estructurales en el país.

“En la reunión que mantuvimos en la federación se analizó qué sucedió y cómo vemos desde la institución la realidad económica del país. Estas medidas son de coyuntura, para descomprimir la situación que se generó luego de las elecciones. Consideramos que las realiza un Gobierno que aspira a seguir, pero que sirven sólo para salir del momento”, dijo a este diario Cassiet.

El representante del sector expresó que los responsables de diferentes áreas coincidieron en que son medidas que traen “alivio” para los consumidores y para otros como las pymes. Si bien ven con buenos ojos estas decisiones, entienden que “no resolverá el problema estructural”.

“El esfuerzo fiscal que hoy está haciendo el Gobierno nacional se trasladará y se reconocerá con el mayor consumo, ya que a varios sectores sociales les dio un beneficio para que puedan tener un mejor ingreso. Hubo medidas que involucraron a las ganancias, aportes patronales, aumentos en la fuerza de seguridad y la Asignación Universal por Hijo, entre otros. Esto hará que la gente tenga más plata”, explicó a este medio gráfico.

En el marco de esta reunión, contó que “como reflexión queda la velocidad que le puso el Gobierno a su plan económico para resolver el déficit”. “Estamos convencidos de que este Gobierno o el que venga tendrá que seguir con la misma línea, buscando un equilibrio fiscal”, agregó Cassiet a El Litoral.

“La población mostró en las urnas su opinión respecto al Gobierno y deberá cambiar la velocidad en lo que respecta a las decisiones económicas, quizás la velocidad es el inconveniente”, opinó y recordó que “la federación nuclea a las distintas cámaras de la provincia de Corrientes” y que “en la reunión del martes pasado estuvieron los presidentes o representantes de las mismas, como ser panaderos, y del sector inmobiliario y del arrocero”.

Desde varios sectores económicos indicaron que estas medidas “van a generar un mayor movimiento, la gente tendrá más plata al no pagar ganancias, por ejemplo, y el ahorro de las pymes”. “Lo habíamos planteado, y en estos días anunciaron, sobre el embargo cuando tenés una deuda en la Afip, te embargaban y esto perjudicaba a las pymes, era como cortarles las manos porque les rebotaban los cheques; ahora no se va a embargar”, recordó.

“Creo que una de las medidas con mayor relevancia para el sector es la que refiere a las pymes, ya que les permite hacer un plan de pago a diez años. Cuando baja la rentabilidad, lo que uno deja de pagar son los impuestos, ahora sacan un plan de pago que te permite regularizar y tener un respiro”, contó.

Como conclusión, sostuvo que “vemos a las últimas medidas económicas del país como un alivio pero no como una solución”. “Hay que tomar medidas estructurales, muchos pueden decir que son insuficientes, pero en el contexto en el que estamos fueron prudentes”, comentó y agregó que la quita del IVA se verá en algunos productos, aunque habrá muchos que sí tendrán este impuesto.