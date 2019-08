Colectivos: choferes piden respaldo gremial y las empresas no creen que pueda haber un acuerdo

Como consecuencia de nuevos despidos y el incremento de “ofrecimientos de retiros voluntarios”, los trabajadores del servicio de transporte público de pasajeros solicitan al gremio local un mayor apoyo para luchar por la reincorporación de sus compañeros y el cese de estas acciones. Hoy volverán a reunirse por la tarde en la UTA.

En tanto, desde el sector empresarial informaron a El Litoral que no avanzarán con acciones tendientes a continuar con el diálogo, ya que advierten que no podrán lograr un acuerdo, por lo que se someterán a la resolución de la Subsecretaría de Trabajo.

En el marco del proceso preventivo de crisis presentado por las empresas y en el cual no se podían reducir, suspender o despedir a trabajadores, como así tampoco realizar medidas de fuerza, los choferes de una de las empresas mayoritarias del servicio de colectivos urbanos, se vieron sorprendidos en los últimos días con la llegada de telegramas de cesación de servicios, por lo que los delegados de las empresas comenzaron a movilizarse y solicitan el apoyo de la Comisión Directiva de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Corrientes.

La frase “divide y reinarás” parecería que comenzó a hacerse realidad en el sector, ya que hace poco más de una semana se nucleó en el puerto local en reclamo del pago de la segunda cuota del aguinaldo.“Nosotros convocamos una asamblea para hoy (por ayer), pero nos encontramos con la sede cerrada y la ausencia de la comisión directiva, actitud que nos provocó desconcierto pero esperamos que se modifique y acudan mañana (por hoy) a un nuevo encuentro que convocaremos, ya que hay familias que se quedaron sin su sustento y tenemos que lograr que los trabajadores sean reincorporados”, indicó uno de los voceros del sector.

Mientras que en cuanto a la cantidad de trabajadores afectados por la situación aclararon que “si bien no son choferes, son mecánicos y administrativos que están nucleados en el gremio y que aguardan acciones para poder recuperar su puesto de trabajo”. En cuanto a una posible división de los sectores, como ya sucedió cuando Rubén Suárez presidía el gremio dijo que “no es nuestra intención que la historia se repita, nosotros pretendemos que la comisión directiva defienda nuestros derechos y nos apoye. Hay familias que ya no van a tener qué comer y eso no podemos permitirlo”.

Crisis

Tras el vencimiento de plazos de los tiempos de negociación entre las empresas del servicio de transporte y el gremio de la UTA, El Litoral consultó a Roberto Báez, propietario de las líneas 101 y 110 del Grupo Miramar - La Estrella sobre el pedido de prórroga de negociación que iban a presentar en la Subsecretaría de Trabajo y dijo que “hemos estado analizando la situación y vemos que no hay posibilidad de entendimiento de la UTA y en consecuencia nos vamos a sujetar a lo que disponga la autoridad competente, por lo que no accionaremos para continuar dialogando sobre el procedimiento de crisis que hemos presentado”.

Mientras a los alcances que tendrían las presentaciones realizadas y que fueran impugnadas por el sector gremial, Báez dijo que “ las medidas van de mayor a menor, es decir se puede incurrir en despidos como así también implementar la flexibilización laboral”.

En este contexto, vale considerar que los trabajadores tras las presentaciones oficiales impugnaron las documentales, ya que las mismas no estaban discriminadas por empresas, cuando según indicaron “cada una tiene una situación económica”. Además impugnaron la competencia de la Subsecretaría de Trabajo, ya que se debaten paritarias nacionales, pero finalmente el organismo provincial declaró su propia competencia, por lo que se entiende que la situación continuará en este estamento gubernamental.

En este contexto, donde los pedidos de incrementos del precio del boleto se analizan en la Comuna, se avanza con los retiros voluntarios de la empresa mayoritaria, también se pudo conocer que una segunda empresa del sector también comenzó a implementar la misma modalidad de reducción de personal.