Apipé pidió mejoras en un puerto para utilizar también el nuevo paso fronterizo

Con la participación de los presidentes de Argentina y Paraguay, se habilitará hoy el paso fronterizo sobre Yacyretá, el cual unirá Ituzaingó con Ayolas. Esto constituye una buena noticia para los pobladores de isla Apipé Grande porque, de lograr una serie de mejoras del puerto Loma Negra, ellos también podría utilizar esa vía de comunicación. Una cuestión no menor, porque les demandaría menos tiempo y dinero que el transporte fluvial que deben usar ahora.

“Para casos de emergencia de salud o cuestiones de seguridad, en la actualidad se utiliza ese puerto que está a tan sólo unos cinco minutos de Apipé Grande. Y después, circulando sobre la represa, en 10 o 15 minutos ya se llega a Ituzaingó. Pero eso sólo se puede realizar con un permiso especial y para situaciones en las que urge ahorrar tiempo”, recordó el viceintendente Juan Dacunda en diálogo con El Litoral. Tras lo cual continuó: “Pero para todos los demás casos, el único transporte que rige es el fluvial”.

Para utilizarlo, los isleños mayores de 5 años deben pagar $200 cada pasaje. Una vez que tienen un lugar deben viajar entre 30 y 35 minutos para ir desde Apipé a Ituzaingó o viceversa. “Además, en el caso de querer traer mercaderías o materiales de construcción, el costo de traslado se encarece”, indicó el funcionario comunal.

Por eso, desde el Municipio solicitaron por notas, tanto a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) como al Gobierno de la Provincia que adecuen las instalaciones actuales del puerto Loma Negra. “Ahora se puede usar pero porque son en ocasiones aisladas. Sin embargo, para usarlo a diario sí o sí se necesitará adecuarlo a ciertas medidas de seguridad”, consideró.

Seguidamente comentó que “recién luego del acto de manera informal dialogué sobre el tema con el Gobernador y él me manifestó que no habría inconvenientes, que se trabajará en beneficio de los isleños”. Haciendo referencia en este punto a la entrega de herramientas a microemprendedores que el primer mandatario correntino lideró en la tarde de ayer.

En tanto, al cierre de esta edición, Valdés participaba del festival “de la integración”. Un espectáculo que era la antesala de la habilitación del paso fronterizo que se concretará hoy.