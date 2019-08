Se reanuda la mesa paritaria municipal

En el palacio municipal se llevará adelante hoy a la tarde la segunda reunión de la Comisión Paritaria Permanente, por lo que desde la Asociación de Obreros y Empleados municipales (Aoem) esperan recibir una oferta de mejora salarial para este segundo semestre.

Hace poco más de una semana, se había concretado el primer encuentro en las oficinas de la Secretaría de Coordinación del Gobierno, y se resolvió un cuarto intermedio hasta ayer. Sin embargo, por cuestión de agenda, se terminó trasladando para hoy.

“Planteamos al Municipio que presente la mejor propuesta posible. No hablamos de un número porque esta corrida cambiaria nos tomó a todos por sorpresa”, señaló a El Litoral el secretario gremial de la Aoem, Walter Gómez.

Deberá sumarse a la discusión lo acontecido durante los últimos días. Después de los anuncios nacionales de las medidas económicas para atenuar el impacto de la crisis, gobernadores e intendentes salieron a expresar con preocupación el recorte en recursos que sufrirán en los próximos meses.

La Comuna capitalina no será la excepción. El secretario de Economía de la comuna capitalina, Guillermo Corrales, estimó que sufrirán descuentos de entre 16 y 18 millones de pesos mensuales. “Eso es un gran impacto”, reconoció.

Además, por fuera de la cuestión salarial, en el ámbito de la paritaria se tratará la situación de un grupo de trabajadores que no cobraron sus salarios y consideran que fueron cesanteados. Los afectados por esta situación se manifestaron durante los últimos días frente al Municipio y reclamaron ser reincorporados.

Según habían informado desde Sitemco -gremio municipal- a este diario, en junio habrían cesanteado a unos 200 empleados. Pero desde Aoem hablan de unos 60.