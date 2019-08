San Lorenzo triunfó sobre Arsenal y es el nuevo líder

San Lorenzo derrotó anoche, por 2 a 0, a Arsenal en Sarandí y lo despojó de la punta de la Superliga, al iniciarse la cuarta fecha.

El debutante Juan Edgardo Ramírez (32’ PT) y Nicolás Blandi (44’ PT) marcaron los goles del nuevo puntero del campeonato.

El encuentro, que contó con público de ambas parcialidades (unos 6.500 simpatizantes de San Lorenzo) y la presencia del entrenador del seleccionado argentino Lionel Scaloni, se disputó en el estadio Julio Humberto Grondona y fue arbitrado por Facundo Tello.

Comenzó mejor San Lorenzo, que presionó la salida de Arsenal y llegó con un cabezazo de Marcos Senesi que rozó el travesaño.

Arsenal respondió con una contra que terminó en un cara a cara de Lautaro Parisi con Nicolás Navarro, que ganó muy bien el arquero.

San Lorenzo estuvo bien en el medio, con la recuperación y tenencia por parte de Gerónimo Poblete y Lucas Menossi e intentó por la derecha con Víctor Salazar y el también debutante Angel Romero, aunque no llegó con claridad al arco defendido por Maximiliano Gagliardo, porque el paraguayo estuvo impreciso.

Arsenal respondió con un tiro libre de Nicolás Giménez que descolgó Navarro en el ángulo superior izquierdo.

Pero en una jugada elaborada, Ramírez recibió en la izquierda un buen pase de Menossi y definió con un tiro cruzado para abrir el marcador.

Y sobre el cierre de la primera etapa, Salazar desbordó por derecha y cedió a Blandi, quien definió al palo derecho de Gagliardo para ampliar la diferencia.

En el inicio del complemento, Arsenal tuvo una posibilidad propicia para descontar, pero el cabezazo de Franco Sbuttoni fue despejado por Navarro, con ayuda posterior de su palo izquierdo.

El local intentó por los costados, con Fernando Torrent por derecha y Emiliano Papa por izquierda, y el buen manejo en la mitad de la cancha del ingresado Jesús Soraire.

San Lorenzo intentó controlar el partido, para no tener sorpresas, con tenencia de pelota, y pudo ampliar cerca del final con un cabezazo de Marcos Senesi que exigió a Gagliardo.

San Lorenzo no vio nunca peligrar la victoria y quedó como líder de la Superliga, al empezar la cuarta jornada.