El lunes se define la continuidad del juicio a CFK por obra pública en Santa Cruz

El Tribunal que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner, al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido y los demás procesados por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz resolverá el lunes si continúa o suspende el debate.



Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 leerán su resolución en la audiencia a la que no asistirá la actual candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, ya que tiene permiso para estar en Cuba y visitar a su hija Florencia.



Los jueces resolverán sobre 51 planteos de suspensión del debate y nulidades hechos por las defensas de los acusados en las llamadas "cuestiones preliminares", y que fueron rechazados por el fiscal de juicio, Diego Luciani, y las querellantes Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera.



La audiencia del lunes se dedicará sólo a la lectura de esa extensa resolución, explicaron a Télam fuentes judiciales.



En caso de desestimar los planteos, el juicio seguirá el lunes siguiente con el inicio de las declaraciones indagatorias, para lo cual el Tribunal tendrá que establecer un cronograma.