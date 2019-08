Ganaron Los Jaguares XV y son finalistas en Sudáfrica

El seleccionado argentino de rugby Los Jaguares XV derrotó por 37 a 27 a Valke, equipo local, y se clasificó finalista del torneo de la First Division de la Currie Cup, certamen sudafricano de este deporte.

Los Jaguares, que se imponían en la primera etapa por 13 a 10, disputarán la final del torneo frente a Griffons que venció categóricamente a Eastern Province por 62 a 31.



El conjunto argentino marcó cuatro tries conquistados por Lucio Sordoni, Leonel Oviedo, Nicolás Solveyra y Domingo Miotti, quien además aportó cuatro conversiones y tres penales.

En la fecha inicial el torneo, Los Jaguares XV derrotaron a Griffons por 50-23

Tantos en el primer tiempo: 7´ penal Anrich (V); 11´ try Sordoni, convertido por Miotti (J); 19´ try Siphiwe Martin convertido por Anrich (V); 33´ y 35 penales Miotti (J).

Tantos en el segundo tiempo: 2' try Oviedo convertido por Miotti (J), 10´ try Miotti convertido por el mismo (J); 15´ try Rodney convertido por Anrich (V), 25´ try Solveyra convertido por Miotti (J), 31´ try Anrich (V), 34´ try Frederick (V) y 39' penal Miotti (J).

Cancha: Pötchefstroom.