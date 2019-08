En el Gobierno estiman que el impacto por el IVA 0 será de apenas $300 millones

En el Gobierno provincial le ponen paños fríos a la polémica generada por las medidas económicas implementadas por Nación. La cuestión del IVA 0 para los alimentos, según una planilla oficial le costaría a la Provincia $1.200 millones. Pero en Salta y 25 de Mayo son optimistas y estiman que el impacto será mucho menor: apenas $300 millones.

En el Gobierno aclaran que hay que esperar hasta el 31 de diciembre para determinar de manera fehaciente de cuánto es el impacto en las arcas provinciales.

El motivo por el cual son muy optimistas es que entienden que ese dinero del IVA 0 irá al bolsillo de la gente para que el consumo repunte. Es decir, no habrá ahorro, los ciudadanos aprovecharán para gastar más y eso repercutirá en Ganancias y otros gravámenes.

En definitiva, el Gobierno seguirá recaudando y a mayor consumo, mayor recaudación. Además, la inflación también repercute de manera positiva en ese crecimiento.

En la Casa Rosada local, parecen tener claras las cosas, y no ocultan que el mayor defasaje será en el momento en que se empiece a aplicar la medida y el plazo en que demora la recaudación. Algo así como un vacío de unos 30 días, ahí se evidenciará el impacto, aseguran.

Además, en el Gobierno están de acuerdo con las medidas implementadas por Macri. “Que digan lo que quieran, pero desde hace 30 años se habla de achicar la presión fiscal y ahora se hizo”, aseguró un funcionario cercano al gobernador Gustavo Valdés.

“Argentina es uno de los países con mayor carga tributaria y así no se puede crecer. Nadie puede estar en contra de la medida”, insistieron.

“Tal vez lo único que se le puede cuestionar a la Nación es que se esperó mucho tiempo para tomar esta decisión y que se hizo de manera inconsulta”, agregaron.

Sobre las quejas de las provincias, la respuesta es más sencilla para los funcionarios locales. “Provincia bien administrada no tiene riesgo. Esto no es el 2001”, remarcaron.

Recuerdan, además, que en la actualidad ya hay jurisdicciones que no pueden pagar salarios y nada tiene que ver con el IVA 0.

“Corrientes tiene garantizado el pago de salarios. Nuestra situación es distinta a la de otras jurisdicciones”, se jactaron desde la administración radical.

En el Gobierno nacional también los cálculos del impacto son mucho menores, afirmaron.

Al respecto, se explayó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio (ver recuadro), quien aseguró que recién en 60 días podrá conocerse el impacto real de las medidas impuestas por el Gobierno nacional,

Valdés

“Hay que ceder recaudación para que la plata vaya al bolsillo de la gente”, había dicho Valdés para justificar que no habría compensación nacional ante la posible merma de recursos para las provincias.

Consideró que se trata de medidas “muy razonables” y reiteró que “todos tenemos que hacer un esfuerzo”. También planteó que este camino tomado tiene que ver con “escuchar el mensaje de las urnas” y, en consecuencia, “sacar recursos de un lado y ponerlos en el bolsillo de la gente”.

Por otra parte, consultado respecto de la realidad provincial, señaló: “Nosotros estamos bien. La administración pública cobrará con aumentos desde septiembre y esto tiene que ver con atemperar la situación. Obviamente que no nos podemos pasar en nada”.

“Nos tendremos que ajustar. Nosotros tenemos menos ingresos y menos posibilidades de gastos, pero somos optimistas y estoy seguro de que debemos construir que la decencia y el trabajo son claves para el desarrollo del país”, aseguró el mandatario.