Valdés: “Con el acompañamiento de Nación, seguimos haciendo obras fundamentales”

En el Salón Amarillo, el Gobernador Gustavo Valdés, acompañado por el secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obras Públicas de Nación, Fernando Álvarez de Celis, rubricó el respectivo convenio subsidiario de préstamos con el Ministerio del Interior, para la creación del Circuito Histórico y Cultural Ñandarecó, en la Costanera de la Ciudad de Corrientes y ejecución de obras de la Terminal de Ómnibus de Curuzú Cuatiá.

Asimismo, en la oportunidad, y en el marco del fortalecimiento a los municipios de la provincia, se entregaron equipamientos informáticos a las comunas de Bella Vista, Curuzú Cuatiá, Berón de Astrada, Goya, Empedrado, Itá Ibaté, Ituzaingó, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de la Patria y Sauce.

Cabe mencionar que a través programa de inversiones municipales se prevé ampliar las coberturas de servicios básicos en las comunas, a través de la provisión eficiente de estructura urbana y servicios públicos. En este caso, el Circuito Histórico y Cultural Ñandarecó, en la costanera correntina y en la Terminal de Ómnibus de Curuzú Cuatiá.

De esa manera, Valdés y Álvarez de Celis firmaron el correspondiente acuerdo, a la vez que se hizo entrega a los municipios beneficiados del acta de compromiso y adhesión de bienes en el marco del Programa de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obras Públicas.

Con ello se da otro paso importante en el trabajo articulado Nación – Provincia – Municipio, que redunda ni más ni menos que en mejorar la calidad de vida de los correntinos, con mayor inclusión e igualdad de oportunidades para todos.

Gobernador Valdés

Tras agradecer la presencia y las gestiones que lleva adelante la secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obras Públicas de Nación, a cargo Fernando Álvarez de Celis, el gobernador Gustavo Valdés destacó en primer lugar que “con el acompañamiento de Nación seguimos haciendo obras fundamentales para los correntinos”.

“Junto a Álvarez de Celis, firmamos un convenio para la construcción de dos importantes obras en la provincia: el Circuito Histórico y Cultural “Ñanderecó”, en Capital, y la terminal de ómnibus de Curuzú Cuatiá”, precisó Valdés, para luego subrayar que en total “invertiremos más de 400 millones de pesos gracias a la gestión del Ministerio del Interior y el aporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

Para Valdés, se trata de obras de infraestructura que “cambiarán la fisonomía de ambas ciudades, transformarán el espacio público y mejorarán la calidad de vida de nuestra gente”.

En tanto, que al referirse a la entrega de equipamiento informático a los 11 municipios antes mencionados, Valdés comentó que los mismos servirán para “modernizar su infraestructura para mejorar la gestión pública y agilizar la atención ciudadana”, enfatizando que “Nación y Provincia trabajamos en equipo por el millón de correntinos”.

Al volver a referirse a la obra del proyecto Costero en Corrientes, el mandatario señaló que es “algo que va a trascender nuestra gestión. Va a llevar su tiempo de ejecución, pero lo importante es que se hará”.

Asimismo, ponderó que la Provincia ha tomado la firme decisión de mudar el Puerto de Corrientes a un nuevo y moderno predio en El Sombrero y el traslado de la Unidad Penal Nº 1 a San Cayetano, que avanza a paso firme, siendo dos obras trascendentes de su gestión. “Necesitamos un nuevo puerto y también un centro de detención acorde a los tiempos que corren y avanzamos en lograr el financiamiento adecuado, ya que la inversión es millonaria”, manifestó.

Al proseguir con sus conceptos, Valdés siguió enumerando el cúmulo de obras que se ejecutan tanto en Capital como en el interior, con “asfalto, iluminación, defensas costeras, enripiado en las zonas rurales y muchas otras, con una clara visión de cambiar las cosas en beneficio de la gente”.

Y no quiso pasar por alto la descentralización del estado y en ese horizonte se dio tiempo para mencionar la trascendente obra del Centro Administrativo de Corrientes, que será inaugurada el año próximo en el barrio San Benito y en donde funcionarán dependencias del Banco de Corrientes, Instituto de Obra Social de Corrientes, Instituto de Previsión Social, Inspección General de Personas Jurídicas, Registro Provincial de la Propiedad Inmueble y Dirección de Catastro.

En tanto, como parte del Plan Hábitat que tiene llegada a Corrientes a través del gobierno nacional, Valdés puso como ejemplo al barrio Virgen de los Dolores, en donde se ejecutaron obras muy importantes. “Antes no se podía entrar en esa zona y hoy vemos como la gente va mejorando su calidad de vida gracias a la infraestructura que se ha dotado, algo muy parecido a lo que hicimos en el barrio La Olla”, dijo el gobernador.

“Vamos a seguir por este camino y los correntinos estamos muy agradecidos del apoyo que recibimos del presidente Mauricio Macri y sus equipos de trabajo. De esta manera vamos a seguir transformando a la ciudad, la provincia y al país”, concluyó Valdés.

Álvarez de Celis

Al dirigirse a los presentes, el secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública de la Nación, Fernando Álvarez de Celis dio cuenta inicialmente que “estamos trabajando en conjunto: Gobierno nacional, Provincia y municipios, en proyectos y obras, desde la capacitación y la creación de instrumental para la planificación; pasando más de 40 proyectos de infraestructura en cada municipio; llevando agua, cloacas, saneamiento y defensas costeras”.

En este marco, Álvarez de Celis remarcó que “una obra muy grande que estamos haciendo en conjunto, como los desagües pluviales de Goya, hasta lo que es La Palmira”, subrayando “la firma de hoy, de la terminal de micros de Curuzú Cuatiá y lo que es la transformación del frente costero de la ciudad de Corrientes”. “Este convenio es de casi de $400millones, a través de un crédito subsidiario del BID, en pos de transformar la vida de la gente”, informó, posteriormente.

En otro orden de temas, el funcionario nacional contó que “estamos trabajando para hacer más de 300 millones de asfalto entre Nación y la Provincia para llegar a mayor cantidad de localidades, ya que el presidente de la Nación nos pide siempre que mantengamos el trabajo en conjunto”, sostuvo, agregando que “sabemos del afecto que tiene el Presidente por esta provincia, y que tenemos las puertas abiertas para trabajar en conjunto, ya que hablamos el mismo idioma en función del futuro, sabiendo de obras que no se hacían y que no se ven”. “Hoy llovió mucho y no se inundó la ciudad, al igual que otras veces”, resaltó el mismo secretario de Planificación Territorial.

En este sentido, Álvarez de Celis consideró que “esas obras que cuestan, que la gente no valora porque las tiene, cuando genera el efecto que tiene que generar son muy importantes”.

Por último, el funcionario destacó el hecho de que “una ciudad como Bella Vista quede libre de inundación”, y adelantó que “hay dos proyectos pluviales para la ciudad de Corrientes”.

Carlos Gómez Sierra

El referente del área de Planificación Urbana del Ministerio de Coordinación y Planificación de Corrientes, Carlos Gómez Sierra, expuso que el programa de inversiones municipales tiene como objetivo dar sustentabilidad al territorio y entenderlo como un ámbito de producción cultural humana y social. “Es por ello que desde la Dirección de Asistencia Técnica y Planificación Urbana venimos colaborando con muchos municipios para darles respuestas en la temática”, aclaró.

Gómez Sierra agregó que la entrega de equipamiento se gestó porque “es fundamental contar con herramientas de conocimiento y tecnología para lograr resultados, generar recursos para el desarrollo local y dar calidad de vida a los ciudadanos”.

Presencias

Durante el acto en el Salón Amarillo, acompañaron a Valdés y Álvarez de Celis, el vicegobernador, Gustavo Canteros; el ministro Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano; ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, interventores de entes autárquicos, legisladores provinciales, demás autoridades municipales e intendentes de localidades del interior.