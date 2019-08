Valdés garantizó apoyo para que Alpargatas mejore su producción y amplíe su mercado

El gobernador Gustavo Valdés recibió ayer al nuevo propietario de la textil Alpargatas de Bella Vista que estuvo acompañado por su hijo y demás representantes de la fábrica. Durante el encuentro, el empresario no sólo garantizó la preservación de las 400 fuentes laborales actuales sino que además expuso cuál es el plan de inversiones que diseñaron para mejorar su competitividad y así incrementar la venta de lo producido en la comuna correntina. En este contexto, el titular del Ejecutivo Provincial se comprometió a brindarles apoyo y por ello, acordaron que a través del área de Hacienda continuarán trabajando para que la fábrica pueda acceder a herramientas financieras que le permitan mejorar sus instalaciones e incorporar equipamiento.

“Fue una jornada productiva porque tuvimos la posibilidad de dialogar con el Gobernador. El escuchó cuáles son nuestros proyectos y pudo conocer detalles de la inversión que se hizo tanto para la adquisición de la planta como así también de las que planificamos para fortalecer una textil con tantos años de historia como lo es Alpargatas”, contó Enzo María, quien integra el grupo Marfra SA que adquirió la textil bellavistense y cuyo propietario es Alberto María.

Precisamente, para dar detalles del funcionamiento actual y del proyectado, también participaron de la reunión el director de Alpargatas, Carlos Peñarrocha, y el gerente de la planta en Bella Vista, Emilio Aguirri.

“Las instalaciones están en muy buenas condiciones y el equipo de trabajo no sólo está capacitado sino que es muy pujante. Por eso, consideramos que lo que se necesita es realizar inversiones para que todo el proceso de producción se complete acá”, explicó María a El Litoral. En este punto, detalló que “actualmente el 60 % del proceso de elaboración de la tela se realiza en Bella Vista y el otro 40% en Buenos Aires. Creemos que si logramos hacerlo todo en la planta en Corrientes vamos a poder ser más competitivos”.

Una cuestión que señaló como no menor porque eso implicaría mejorar sus ventas en el mercado interno y expandirse en el externo.

Para poder lograr esos objetivos es que Marfra SA proyecta acceder a herramientas financieras que le permitan avanzar con una serie de inversiones. Esto, de concretarse, implicaría que en el año venidero podrían estar en condiciones de mejorar su producción, tanto en calidad como en cantidad.

“Estamos esperanzados de poder lograr ese objetivo y así cerraríamos un círculo productivo que va desde la siembra del algodón hasta la confección de la tela. Un valor agregado que precisamente se le daría en la planta de Bella Vista”, subrayó María a este diario.