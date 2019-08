Yacyretá: cónclave e informe técnico para tratar de resolver la controversia entre Paraguay y Argentina por obras en una línea

De acuerdo con lo informado desde la sede de Paraguay de la Entidad Binacional Yacyretá, ayer a las 6 se registró un inconveniente “cuando el personal a cargo del jefe del Departamento Técnico Margen Derecha (MD), se presentó a la sala de control de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá (CHY) para proseguir con la adecuación definitiva de la LP2 (Línea Paraguaya de 500 kV N° 2)”. Y si bien, sostuvieron que “este paso estaba aprobado y preestablecido por el Comité Ejecutivo (resolución del C.A. N° 3684-17), consignaron que “sin embargo, la ejecución de la tarea fue impedida por el jefe Técnico de la Margen Izquierda (MI); y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa)”.

Ante esa situación, aseveraron que el director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, acompañado de técnicos y del asesor jurídico Juan Carlos Duarte, se trasladó en forma urgente a la Central Hidroeléctrica. Allí, se reunió con el director argentino Martín Goerling y los técnicos de la margen izquierda, “con quienes se busca una salida técnica lo antes posible, que permita la solución del problema surgido en la Binacional”, indicaron.

Tras lo cual, de acuerdo a lo comunicado por la EBY de Paraguay “el miércoles se tiene previsto una reunión para avanzar en las conversaciones tendientes a encontrar una solución al conflicto”. No obstante, adelantó que “la búsqueda de una solución consensuada no significará el renunciamiento al derecho que tenemos de continuar con los trabajos de adecuación de la línea 500 kV”. Sobre esto, recordó que las citadas obras “de adecuación de la línea 500 kV significan una erogación de 10 millones de dólares para la Entidad Binacional, y están a cargo de la firma Mitsubishi Corporation, de Japón”.

“Vinieron los técnicos, ya tenemos las barras de conexión. Confiamos en la solidaridad y en la sabiduría de los argentinos. Vamos a esperar la solución que corresponda, sin que esa solución implique, postergar los trabajos por más tiempo”, aseguró el director, a los trabajadores”, según subrayó Duarte Frutos.

En tanto, según lo informado por Infobae, “la tensión del conflicto bajó abruptamente en la tarde de este lunes cuando los dos directores se reunieron, hicieron una tregua y acordaron esperar los informes técnicos que garanticen que los trabajos que Paraguay quiere realizar en la línea no afectarán la distribución de energía en Argentina. El informe será realizado por una empresa tercerizada”.