Buena cosecha con Sarmiento

Boca Unidos cosechó 13 de 18 puntos en juego frente a Sarmiento, en los partidos jugados el sábado por la tercera fecha de la zona D correspondiente al torneo de Juveniles B que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las categorías mayores jugaron de local en el complejo Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto. La Cuarta ganó 2 a 1, la Quinta goleó 6-1, mientras que la Sexta igualó 1-1.

En tanto que en Resistencia, la Séptima y Octava vencieron 2-1, mientras que la Novena cayó por idéntico resultado.

Con estos resultados, la Quinta, Séptima y Octava lideran en sus respectivas categorías.

En la próxima fecha los pibes de Boca Unidos quedarán libre, por lo que habrá que prestar atención a los resultados que se registre en el clásico chaqueño entre For Ever y Sarmiento, principalmente en las categorías Cuarta, Sexta y Novena.

Cabe señalar que Crucero del Norte no se presentó a jugar ninguno de los partidos de la zona D, sin que aún exista una decisión oficial en tal sentido.