Macri: "Si nos toca ser oposición, vamos a apoyar las cosas que están bien" 

El presidente Mauricio Macri participó este martes en una jornada organizada por Coninagro, una de las principales entidades que representan a productores del campo.

En un diálogo con la conducción de la organización, el jefe de Estado se planteó por primera vez la posibilidad de perder las elecciones. Al analizar el sendero económico iniciado por su gobierno y al hablar sobre la necesidad de sostener las reformas iniciadas por su gestión con el objetivo de derrotar a la inflación, aseguró: "Si nos toca estar en la oposición, vamos a apoyar estas cosas; para nosotros lo más importante es salir adelante y que los argentinos estén mejor".

No obstante, el jefe de Estado se mostró confiado en que convencerán a los argentinos que están con bronca y no lo votaron en las primarias, rechazó la posibilidad de un nuevo aumento en las retenciones, y le solicitó en varias oportunidades a la oposición que explique cómo va a cumplir con sus promesas de campaña.

En esta nota, un repaso de sus frases más destacadas:

"Ellos tuvieron dos gobiernos de destrucción presupuestaria consecutiva y ahora ponen como eje el equilibrio fiscal. ¡Qué bueno! Debatamos cómo lo vamos a hacer porque nadie tiene mayorías, aprobemos un presupuesto sano y habremos salido del peor mal que tenemos todos".

"Lo que más sufre el argentino de a pie, la familia argentina, es la inflación. El llegar con su salario y encontrarse otra vez en el supermercado con los aumentos… ¡Es desesperante, es angustiante! No existen las palabras para describir lo que sé que les pasa a todos esos argentinos. Lo tenemos que resolver, ya está, no podemos seguir engañándonos. No podemos seguir diciendo que esto se arregla creciendo. ¡Todos queremos crecer! ¿Quién no quiere que los argentinos accedan a un buen asado, a un cine, a una vacación? Todos queremos lo mismo. El tema es que tenemos que reconocer después de 80 años de errores que tenemos que corregir algo que se corrigió en todas partes del mundo. Y corrigiendo eso, todos los argentinos van a vivir mucho mejor".

"Es central que digan cómo vamos a lograr estas cosas para que finalmente el que gane esté comprometido en apoyar al otro. Yo estoy convencido. Si nos toca estar en la oposición, vamos a apoyar estas cosas porque creemos. Lo más importante para nosotros es salir adelante, que los argentinos estén mejor, pero también estaría bueno que los otros digan en estas cosas estamos de de acuerdo, es así como las vamos a lograr".

"El 27 de octubre vamos a convencer a algunos que están con bronca".

"El domingo 11 de agosto hubo un quiebre de expectativas. Como presidente, estoy a cargo, me hago responsable y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el proceso electoral no dañe más al ciudadano".

"Tenemos que debatir en qué país queremos vivir, bajo qué reglas, bajo qué tipo de convivencia queremos estar en el futuro. Creemos que lo que hemos alcanzado es un espacio de libertad, de tranquilidad, de seguridad para poder expresar coincidencias y disidencias. Y creemos que eso es lo que se va a debatir en los próximos meses".

"Tres años y medio para resolver los problemas económicos que hace décadas que no se resuelven no han sido suficientes. Pero ahora hay bases sobre las cuales sentimos que estamos mucho más fuertes. Hasta el último argentino pueda sentirse parte de esto".

"Ya hemos dicho que no creemos en las retenciones. Es un impuesto muy malo que castiga a quien quiere producir más. El impuesto más justo y solidario es el Impuesto a las Ganancias. Que cada argentino comparta parte de su trabajo. Las retenciones tienen que desaparecer".

"Ustedes (el campo) son el gran motor de este país. Tenemos que saltar a una escala de producir alimentos para 800 millones de personas, con mayor nivel de marca, y eso tiene que generar un millón de puestos de trabajo en la Argentina. Es algo posible para el 2030".

"Los años de aislamiento nos hicieron retroceder. Fue la mayor desindustrialización de la historia entre 2011 y 2015. Cuando nos cerramos y todas las cosas que pasaron, eso nos atrasó, cayeron las exportaciones como nunca antes".

"Pienso que hemos hecho bases que hoy nos ponen en una situación mucho mejor que no ha llegado a la casa de muchos argentinos, por eso el enojo, por eso la frustración y la angustia. Tenemos que ir por un rumbo que lo que nos falta hacer contenga a los argentinos de otra manera. Pienso que es posible hacerlo, sobre todo si aumentan los niveles de diálogo entre quienes tenemos posibilidades. Si se sale de la especulación política, de la ventajita, del no me conviene… eso va a acelerar todo".

"Estamos todos obligados a sentarnos y bajar ese dramatismo y que todos acordemos que vamos a ir en la misma dirección. Algunos hablarán de herramientas a, otros herramientas b. Pero el compromiso es el mismo: que no vamos a suspender exportaciones, que no vamos a querer regular todo, que no vamos a aplastar desde el Estado la capacidad de hacer del ciudadano".

