Con viso de unidad y de cara a octubre, asumió el delegado normalizador del PJ

El chaqueño Julio Sotelo asumió ayer como delegado normalizador del PJ Corrientes. Dirigentes de varias líneas internas participaron del acto en la casa partidaria. El interventor señaló que convocará a todos los sectores y que buscarán ratificar los resultados de las primarias.

“Tenemos un objetivo inmediato: las elecciones del 27 de octubre en las que buscamos aumentar los votos que el peronismo correntino obtuvo en las Paso”, dijo dirigente designado por el Consejo Nacional del PJ para iniciar el proceso de normalización. Su intervención tendrá un plazo de 360 días.

“Prefiero la palabra normalizador. Mi trabajo es el de alguien que viene a unir al peronismo correntino para que seamos capaces de interpretar a la gente que hoy en Corrientes quiere que Macri termine este gobierno nefasto”, sostuvo el parlamentario del Mercosur durante el acto.

“Tenemos que ponernos al frente de la lucha para que Alberto Fernández sea el presidente de todos los argentinos en primera vuelta, ese es el objetivo inmediato”, señaló el dirigente.

Sotelo asumió como delegado normalizador tras la resolución del Consejo Nacional del Partido Justicialista ad referéndum del Congreso nacional del partido. La decisión surge luego del vencimiento de los mandatos partidarios en febrero y su posterior prórroga hasta el miércoles último, cuando se fijó la intervención. A su vez, conformará una comisión normalizadora.

La designación se encuentra en el oficio N° 1078 del 25 de agosto y fue homologada por la jueza federal electoral María Romilda Servini. El documento fue comunicado a la Secretaría Electoral Federal de Corrientes, según informaron desde el PJ.

“Si somos capaces de entender el mensaje de la gente, creemos que el PJ va a tener una gran elección. Mi objetivo fundamental es hablar con todos los compañeros sin excepción y pensar cuál es el camino; y el camino es poder ir as elecciones internas y que los afiliados elijan autoridades”, dijo Sotelo luego, en diálogo con la prensa.

“Todo el peronismo tiene una tarea trascendental hasta octubre y después de ahí veremos cómo se reordena con otras cualidades el proceso interno, para lograr un proceso interno trasparente y bien administrado”, manifestó durante el encuentro el ex intendente de Corrientes y concejal electo, Fabián Ríos. “No se trata de unificar sino de administrar bien el proceso interno. La unificación se construye, pero para eso tenemos que tener un administrador del proceso electoral que sepa hacerlo, sino el proceso fracasará. Esta es la responsabilidad que seguramente tomará Julio Sotelo y está a la altura de la circunstancias para tomarla”, añadió el ex funcionario del Gobierno del Chaco.

Dirigentes de varias líneas internas se acercaron ayer a la casa partidaria, entre ellos, los intendentes peronistas, quienes debían cerrar alianza de cara al 27 de octubre, fecha en la cual se renuevan concejalías en sus Municipios (ver página 14). Algunos jefes comunales, como José “Tata” Sananez sortearon los resquemores ante una posible inclinación hacia el sector de Ríos. El titular del Ejecutivo de Santa Lucía declaró: “dijo que viene con orden expresa de Gildo Isfrán y que quiere la unidad, pero todo lo va a decidir con los intendentes y con los demás sectores. Eso me dejó altamente satisfecho”, indicó.

“Julio René Sotelo, es una persona que viene a tomar la decisiones necesarias para normalizar el partido. Tiene una trayectoria seria, esta situación es lamentable pero lo necesitábamos. Hay que entender que el PJ Corrientes es parte imprescindible del PJ nacional y son ellos los que intervienen al no haber podido dirimir nosotros la cuestión interna”, manifestó, por su parte, el intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa.