Denunció que su ex marido y otras personas intentaron usurparle la casa

En un sorprendente hecho, una mujer denunció ayer públicamente que su ex marido y un grupo de personas intentaron meterse por la fuerza a su casa del barrio San Antonio Oeste, donde vive con sus hijos.

Lourdes Vanesa Flores relató que su ex pareja y padre de una de sus dos hijas la había amenazado de muerte y que ayer, junto con un grupo de personas, intentó usurparle la casa, ubicada en calle Comechingones al 2900 del barrio San Antonio, según dijo ante FM Radio Dos. Por este hecho, tomaron intervención el Grim 5 y la Comisaría 15ª, que iniciaron un operativo y detuvieron a un grupo de hombres con armas de fuego y machetes.

La mujer, además, aseguró que su ex pareja y su actual concubina le dijeron que le “iban a sacar todo”.

En cuanto a otras situaciones traumáticas que atravesó, señaló que “venía sufriendo amenazas de parte del papá de mis nenas, que me iba a quitar la vivienda, prender fuego y tirotear la casa”, explicó la mujer. A esto agregó que “el quiere matarme y sacarme mi casa”.

Asimismo, advirtió que “la concubina de mi ex marido también vino y me amenazó con que me iba a quitar todo”, resaltó.

Otro hecho al que se refirió fue que días atrás se presentaron en su vivienda “dos policías de civil, quienes me amenazaron junto con el papá de mis nenas con que me iban a tirotear”, enfatizó.

Ahora, el hecho está siendo investigado por la Justicia, que determinará cómo continúa el proceso legal.