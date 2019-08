Judiciales se suman a los sectores que recibirán mejoras para morigerar la crisis

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso un aumento de 10 por ciento, en dos tramos, para los empleados del Poder Judicial. Se suman así a estatales que recibirán una recomposición para intentar morigerar la espiral inflacionaria, tras la devaluación de la moneda nacional.

Por Acuerdo Extraordinario Nº 6/19, la Corte Provincial dispuso un aumento salarial del 10 por ciento para toda la planta administrativa, de maestranza y servicios, y magistrados y funcionarios, según informaron desde el máximo tribunal. El incremento se efectivizará en dos tramos, una del 5 por ciento, a cobrar en el mes de septiembre, y el 5 por ciento restante para noviembre.

La medida se dio a conocer en medio de una jornada de lucha del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) de Corrientes, cuyos referentes aguardaban en las afueras del edificio del STJ para reclamar una recomposición salarial. En el interior, los trabajadores se sumaron en los lugares de trabajo.

Los representantes del sindicato presentaron en dos ocasiones un pedido de recomposición del 20 por ciento para este semestre. Ayer, se anunció un 10 por ciento de mejora.

“No fue caprichosa nuestra solicitud. Lo hicimos sobre la base de las cuentas que manejamos”, expresó a El Litoral el secretario general del Sitraj, Telmo Fernández. El porcentaje no generó satisfacción en el ala sindical. “Vamos a seguir insistiendo, a fin de que se concrete el 20 por ciento, porque en definitiva ese 10 por ciento quedaría escaso en diciembre”, manifestó el gremialista.

“Vamos a solicitar reunirnos la semana próxima a los efectos de interiorizarnos acerca de dónde salieron las partidas”, indicó el dirigente gremial. Sucede que, habitualmente, “hay una conversación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial”, según expuso.

La comisión directiva iniciará la próxima semana, gestiones, a los fines de lograr una mejora salarial que se acerque al porcentaje solicitado. Fernández, además, señaló que se les ha “cercenado el derecho de huelga por acordada”, lo cual consideran una “injusticia”.

Indicó, además, que ayer se tuvieron que movilizar los jubilados judiciales para respaldar la vigilia. “Vinieron pese a los problemas de salud que tienen”, expresó Fernández.

Otros sectores estatales percibieron una mejora producto del escenario que generó la crisis cambiaria, poselecciones Primarias. Ayer el dólar volvió a subir. Y los precios pican en lanza sobre las góndolas.

Al cierre de la quincena, el ministro de Hacienda de la Provincia, Marcelo Rivas Piasentini, anunció un aumento para los trabajadores de la administración central, docentes, seguridad vialidad provincial y salud pública. De esta manera, se elevó en más de 800 millones de pesos la inversión salarial.

Plus a municipales

Por otra parte, el Municipio de Capital acordó la semana pasada, en paritarias, elevar a mil pesos el plus de 500 y un adicional extraordinario de 700 pesos por tres meses. Las conversaciones permanecerán abiertas.

En tanto, el Ejecutivo Comunal anunció que a partir de mañana se depositará el monto complementario al plus salarial de los agentes municipales correspondiente a agosto. Con ello, dicho plus ascenderá a mil pesos, desde este mes, conforme a lo acordado en Mesa Paritaria.