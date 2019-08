Habló el correntino que sobrevivió al choque en la Panamericana: "Me salvó el cinturón"

Danilo Santa María es el correntino que casi pierde su vida después de que una camioneta Mercedes Benz Sprinter, conducida por un hombre de 46 años llamado Felipe Choquevillca Flores, se le apareció a contramano en la autopista Panamericana y le impactó de frente en el kilómetro 53 del ramal Campana, a la altura de Escoba, durante la madrugada del lunes.

El hombre es de Curuzú Cuatiá, localidad que pensaba visitar cuando finalizaría un transporte de polietileno en su camión Scania desde la propia Corrientes hasta varias fábricas de Valentín Alsina, en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, durante su viaje una camioneta lo sorprendió de frente por la autopista.

"Éramos como cinco camiones de la misma empresa que llevábamos polietileno a Valentín Alsina. Esa noche habíamos descansado en Zárate. Nos levantamos cerca de las 3:30 de la madrugada y salimos a la Panamericana", relató.

"En todos mis años nunca vi ni de cerca una situación como la del otro día. Nunca había tenido un choque. Nunca imaginé que me podía pasar algo así. Salí vivo de milagro", completó. Había pocos autos en la autopista, quizás algunos jóvenes que aceleraban tras salir de bailar. Pero nadie a contramano.

"Yo venía bastante pegado al camión de uno de mis compañeros. Por eso, no pude ver a lo lejos las luces blancas de la camioneta. Estaba lo más tranquilo, cuando se me apareció de golpe a mi izquierda. Casi no pude reaccionar, se me vino esa imagen rápida y sólo pude moverme apenitas para la derecha".

Y continuó: "Me salvó la vida haber tenido el cinturón de seguridad puesto. Si no lo tenía, salía escupido por el vidrio y me mataba. No me iba a salvar".

Santa María afirmó que después del choque quedó atrapado dentro de la cabina. Necesitó la ayuda de dos de sus compañeros que manejaban otros camiones de la empresa Doña Mercedes para poder salir del camión por la puerta del acompañante.

"Ahí vi el cuerpo del chofer de la camioneta. Yo pensaba que no podía entender cómo alguien estaba tan loco como para poder hacer algo así y poner en riesgo la vida de otra gente. No tenía bronca. Estaba más sorprendido que otra cosa", afirmó.

"Para mí fue una desgracia con suerte, sinceramente. Siempre hay uno que pincha el globo, que te arruina a tu familia y todo. Siempre hay un loco al volante. Por eso, los que estamos en la calle tenemos que estar atentos todo el día. No podemos distraernos ni un minuto", reflexionó.

Según se pudo saber, la hipótesis principal de la fiscalía descentralizada de Escobar del doctor Claudio Aundjian, encargada de esclarecer el hecho, es que Choquevillca Flores habría querido suicidarse. Antes del incidente, el conductor de la camioneta, que falleció en el acto, le comunicó a uno de sus sobrinos mediante mensajes de WhatsApp sus intenciones de quitarse la vida.

El martes, la Justicia le permitió a Santa María regresar a la provincia de Corrientes. Luego, la semana tiene que visitar la A.R.T. para que se constate el estado de sus lesiones. "Pronto tendré que volver a mi Scania. Hay que salir a la ruta otra vez".

