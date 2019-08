Un manifestante cayó al vacío desde la autopista 25 de Mayo

La masiva marcha de organizaciones sociales en el centro porteño realizada ayer casi termina con una tragedia a causa de un desafortunado accidente. Un joven participante de la medida de fuerza cayó al vacío desde una altura de cinco metros de la autopista 25 de mayo y salvó su vida de milagro.

El hecho ocurrió poco antes de las doce del mediodía sobre uno de los brazos de la autopista 25 de Mayo, entre la zona de las calles San Juan y Bernardo de Irigoyen. Un joven integrante de la agrupación Polo Obrero intentó cruzarse de un carril a otro de la autopista, cuando el bloque de cemento de la autopista cedió y el hombre, cuya edad no fue revelada, cayó al vacío.

“El chico cayó justo sobre una especie de corralón, un móvil de logísticas. Eso permitió que se amortiguara el impacto y que el chico pudiera salvar su vida”, aseguró el titular del Same, Alberto Crescenti,.

De este modo, afirmó que el manifestante no sufrió heridas de consideración.

“Sufrió politraumatismos en el cuerpo, pero siempre estuvo lúcido y en buen estado”, señaló.