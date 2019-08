Asumió Darío Miño como nuevo director del hospital de Monte Caseros

En medio de un clima “sorpresivo”, como coincidieron los actores intervinientes, se produjo ayer un cambio en la dirección del Hospital Samuel W. Robinson de Monte Caseros, y el doctor Juan Esteban Meneses fue reemplazado por Darío Miño, en un acto que estuvo encabezado por el director general de Gestión Hospitalaria e Instituciones de Salud de la Provincia, Alberto Arreguín.

Consultado sobre el recambio, Meneses expresó que “me llamaron (martes) a las 23.30 y me notificaron que en el día de hoy (miércoles) y por la mañana baja gente del ministerio para hacer cambio de directores”. Seguidamente reconoció que “me sorprende porque me quedo con un montón de proyectos que comencé a ejecutarlos y otras cosas que estaban programadas. Aparentemente se completó un ciclo y la idea es apostar a que el hospital siempre esté mejor”, indicó.

Reiteró que se vio “sorprendido, no es mi forma de ver las cosas. Es mi primera experiencia como director de hospital, creo que puse lo mejor de mí, con virtudes, con defectos. Tomé un hospital muy endeudado, me tocó levantarlo con recursos genuinos del hospital, y a su vez, agregarle tecnología, desembarcar profesionales, muy contento con la cooperadora, es una de las cosas más bonitas que me pasó, formar una cooperadora que empuja y mucho, y está atenta a las necesidades del hospital”, declaró a Info Monte Caseros.

Por su parte, Miño sostuvo que los tomó “por sorpresa, era algo que se venía charlando, pero nos cayó de sorpresa a todos. Me comunicaron ayer (martes) a ver si estaba dispuesto a asumir el cargo, dije que sí, como soy de Monte Caseros quiero lo mejor para nuestro hospital, algo que para el ministerio era necesario que el director sea de la ciudad”.

Además dijo: “Quiero darle las gracias a Meneses, la verdad es que fue muy positiva su gestión, voy a continuar con lo que hizo, no vamos a generar grandes cambios, sí va a estar mi presencia todo el tiempo, porque soy de la ciudad y seguir sumando”. A la vez, en declaraciones al medio citado, expresó: “Asumo el cargo en una época y situación muy diferentes a las que asumió el doctor Meneses, él la tuvo mucho más difícil. Creo que está encaminado, voy a tener esa ventaja, así que aprovecharé eso y a seguir sumando”.

El Litoral intentó comunicarse con el ministro de Salud para conocer los motivos del cambio, pero resultó infructuoso.