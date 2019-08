De la Cruz declaró en la Justicia y regresó a la concentración

El volante de River Plate Nicolás De La Cruz regresó ayer al mediodía al hotel donde se concentra el plantel en Asunción, para el partido de esta tarde noche con Cerro Porteño por los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras presentarse ante la Justicia de Paraguay por la agresión a un oficial de policía ocurrida hace tres años.

De La Cruz ahora estará disponible para el encuentro aunque si juega o no dependerá del entrenador, Marcelo Gallardo.

“El jugador no tenía conocimiento de la causa. El delito no es grave, se complicó por una desinformación que hubo”, aclaró su abogado, el paraguayo Diego Tuma.

“La situación es sorpresiva, sorprendió a los dirigentes y a nosotros también en Paraguay. Tenemos que tratar de demostrar que no existe ningún peligro de fuga para que De La Cruz pueda jugar mañana con Cerro Porteño”, cerró el letrado.

El volante uruguayo está acusado de agredir a dos policías al término de un partido disputado en Asunción en 2016, por lo cual el fiscal Juan Carlos Ruiz ordenó la detención se detectó su presencia en Paraguay, informó el diario ABC Color, de Paraguay, en su edición online.