Independiente y Colón avanzaron a los octavos de final

La jornada de miércoles en la Copa Argentina dejó como saldo la clasificación de Independiente y Colón a los octavos de final y la eliminación de Arsenal a manos de Estudiantes de Buenos Aires.

El Rojo se impuso ayer a Patronato 1 a 0 en el estadio Unido de Villa Mercedes (San Luis), el Sabalero le ganó a Sol de Mayo de Viedma 4 a 0 y el conjunto de Sarandí fue derrotado por el equipo de la Primera Nacional por 3 a 2.

El delantero Domingo Blanco marcó el único gol en el triunfo de Independiente luego de la combinación con el volante Juan Sánchez Miño, quien lo habilitó y lo dejó cara a cara con el arquero Federico Costa.

El equipo de Sebastián Beccacece dominó el partido, pero le faltó profundidad, especialmente en la primera parte, con un Patronato poblado de suplentes decidido a defender.

El ingreso de Martín Benítez, en la segunda etapa, le dio más agresividad en ataque y encontró espacios.

El encuentro no ofreció muchas situaciones de riesgo en los arcos. Independiente, antes del gol, tuvo un remate de cabeza de Pablo Pérez que pasó cerca del palo izquierdo (PT 40’) y también dispuso de dos ocasiones con Sebastián Palacios que el ex Talleres no supo definir.

Patronato buscó la mayor resistencia posible con la cabeza puesta en el campeonato local en su afán por mantener la categoría.

Independiente, que levantó su nivel en la Superliga luego de la eliminación en la Copa Sudamericana, continúa en carrera en la Copa Argentina, que otorga una plaza para la Copa Libertadores, y en la próxima instancia tendrá a Defensa y Justicia como rival, justamente el ex equipo de Beccacece.

Por su parte, Colón de Santa Fe, equipo de la Superliga de Primera División, goleó 4 a 0 a Sol de Mayo de Viedma, que juega en el torneo Federal A. Los tantos del Negro santafesino fueron marcados por Santiago Pierotti, el uruguayo Mauro Da Luz y Nicolás Leguizamón, en la primera etapa; y Nicolás Chancalay, en el segundo tiempo. El partido se jugó en el estadio Nuevo Monumental de Atlético de Rafaela y Colón afrontó el partido con un mix entre habitualmente titulares y suplentes.

Colón, de dispar rendimiento en los certámenes que afronta, está muy comprometido por el descenso en la Superliga y clasificado para las semifinales de la Copa Sudamericana, fase en la que se medirá contra Atlético Mineiro de Brasil. En tanto, con el triunfo de ayer el Sabalero avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se enfrentará ante el ganador del cruce entre Atlético Tucumán y Boca Unidos de Corrientes, quienes jugarán el miércoles de la semana venidera en el estadio Padre Martearena de Salta.

La sorpresa de la jornada la dio Estudiantes de Buenos Aires que eliminó Arsenal de Sarandí por 3 a 2, en un emotivo partido jugado en el estadio de Temperley.

Para Estudiantes marcaron Paolo Impini (5’, PT), Hugo Silva (14’, PT) y Lucas Campana (30’, PT). Arsenal descontó con goles de Juan Manuel García (37’, PT) y Ezequiel Cérica (48’, ST).

En un primer tiempo vibrante y emotivo, el equipo de Caseros que milita e la Primera Nacional, con buen manejo de la pelota y contundencia, supo imponerse sobre el atribulado conjunto del Viaducto.

El vencedor, que se llevó un premio de 1.180.000 pesos por avanzar a octavos de final, se enfrentará en la siguiente ronda a Real Pilar, recientemente ascendido a primera C, que en 16vos. superó a Belgrano de Córdoba (1-0).