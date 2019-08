Ofrecen alternativas ante la incertidumbre en los costos de paquetes turísticos

En agencias de viajes de Capital comentaron que algunas personas que ya tenían viajes programados, tras la devaluación del peso están pensando en cancelar, pero se les ofrecen alternativas y hoteles económicos. A la vez, comentaron que ya preguntan por viajes a Brasil, pero desde el país vecino no envían los costos para las fechas pretendidas porque estarían especulando con el dólar y la elección presidencial.

Respecto a los costos, indicaron que la suba se dio a la par que la del dólar, pero sólo en aquellos aquellos que dependen de la moneda norteamericana. En otros, como los viajes estudiantiles, indicaron que respetan el pago a tiempo y mantienen los precios.

“Hay gente que tenía programado un viaje al exterior y está preocupada por la suba del dólar; hemos tenido consultas para bajarse de algún viaje pero estamos buscando alternativas para no perder al cliente”, dijo a El Litoral María del Carmen Chico, representante del sector.

Por su parte, Horacio Leconte, de Quo Vadis, relató: “Tuvimos una consulta por cancelación en esta agencia. Puede haber miedo respecto a la suba del dólar, pero mucho depende del programa que haya contratado a la empresa”.

“Cuando sacás al exterior pagás el pasaje y el hotel lo empezás a pagar 40 días antes, en ese tiempo vemos si cambiamos de hotel para que el turista tenga una ventaja económica. Están saliendo oportunidades y siempre ofrecemos lo mejor al pasajero”, comentó a este diario.

Desde Savona, Emanuel Vigil contó que “respecto a los programas al exterior tenemos gente que prevé con mucho tiempo, hemos tenido pasajeros a los que les faltaba poco pagar y pagó sólo una diferencia”. “En relación a los programas estudiantiles, la suba del dólar afecta a los hoteles, pero tratamos de mantener los costos. El año pasado salió un grupo a Cancún y el pasaje valía similar al de Bariloche. Estamos actualizando precios pero colaboramos con la gente que pagó todas las cuotas a tiempo”, expresó.

“Tenemos programas armados, por ejemplo, el fin de semana del Día del Maestro tenemos un viaje a Merlo. Ahora ya se está consultando para el verano, pero desde Brasil algunos hoteles no pasan las tarifas porque esperan que pase la elección presidencial”, comentó Vigil a este medio gráfico.