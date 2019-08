Cerro Porteño le gana a River en el inicio del partido

River Plate, campeón vigente, y con la ventaja que le otorga el triunfo 2-0 de local en la ida, buscará hoy avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores cuando visite en Asunción a Cerro Porteño de Paraguay, en la revancha por los cuartos de final del certamen continental.

El encuentro se jugará en el estadio General Pablo Rojas, conocido como la Nueva Olla, desde las 19.15 hora argentina, contará con el arbitraje del chileno Julio Bascuñan (el VAR estará controlado por el colombiano Nicolás Gallo) y será televisado por la señal de cable Fox Sports.

River tiene la oportunidad de pasar a las semifinales ganando, empatando o perdiendo por no más de dos goles; de ser derrotado por 2-0 la definición llegaría con remates desde el punto penal.

En caso de anotar un gol el Millonario, no sólo evitará la posibilidad de penales, sino que además obligará al conjunto paraguayo a convertir al menos cuatro tantos para poder eliminarlo.

En cuanto al equipo, a la suspensión de Enzo Pérez por haber llegado a las tres tarjetas amarillas se sumó ayer la situación ocurrida con el mediocampista ofensivo uruguayo Nicolás de la Cruz, con un pedido de detención por la agresión a un policía en un partido de la Libertadores Sub 20 de hace tres años, cuando vestía la camiseta de Liverpool, de su país (ver aparte).

Así, el DT Marcelo Gallardo quedó a la espera de la resolución de este episodio para confirmar la formación. Por Pérez, y con Leonardo Ponzio lesionado, la duda es si jugará Bruno Zuculini o si ingresa algún defensor, por caso el chileno Paulo Díaz, único refuerzo que llegó en el receso, para conformar un 5-3-2.

En una semana especial, con una nueva edición del Superclásico por delante, el domingo a las 17 en su estadio por la quinta fecha de la Superliga, resulta inevitable para el Millonario imaginar un eventual cruce en semifinales con Boca Juniors, que ayer igualó de local 0 a 0 con la Liga de Quito, y pasó a semifinales a raíz del 3-0 logrado en el partido de ida en Ecuador.

Además de los jugadores mencionados como posibles titulares, el “Muñeco” convocó para estar en el banco de suplentes a Germán Lux, Fabricio Angileri, Javier Pinola, Jorge Carrascal, Cristian Ferreira, Lucas Pratto, Ignacio Scocco y Julián Álvarez.

Por su parte, Cerro Porteño, dirigido por Miguel Ángel Russo, prepara el ingreso del colombiano Juan Camilo Saiz en lugar del suspendido y lesionado, Fernando Amorebieta.

El resto, entre los que estarán el ex Boca y Central Federico Carrizo, el ex Vélez Joaquín Larrivey y el arquero Juan Pablo Carrizo, surgido de las inferiores de River, sería el mismo equipo que disputó el partido de ida.

En Asunción saben que el apoyo de sus simpatizantes (las 38.000 localidades disponibles fueron vendidas), será determinante para buscar dar vuelta el resultado y lograr una proeza, tal como lo fue en los octavos de final ante San Lorenzo.

De las seis series disputadas, las veces que Cerro perdió por dos o más goles en la ida de cuartos de final de la Libertadores, siempre lo dio vuelta en la revancha y avanzó de ronda.

En el historial y pese a que son dos de los equipos con más tradición de Sudamérica, el Millonario y el Ciclón paraguayo jugaron apenas seis veces entre sí. Y en el breve mano a mano, la historia favorece a River, con cuatro triunfos contra uno del conjunto guaraní, y un empate.