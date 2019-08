Docentes reiterarán reclamo por recortes de Ganancias

El arco gremial docente presentó un petitorio conjunto por los descuentos de Ganancias que, según informaron, en algunos casos triplicaron a los de periodos anteriores. Este lunes volverán a plantear el reclamo y esperan una reunión con autoridades de Hacienda.

El pasado lunes, representantes de Acdp, Sadop, MUD, UDA y Amet, presentaron en el Ministerio de Hacienda de Corrientes una reunión con autoridades a los fines de esclarecer la modalidad del descuento del impuesto. “Por el momento tenemos conjeturas pero no una respuesta certera de por qué se descuenta lo que se está descontando”, dijo a El Litoral el secretario general de Acdp, José Gea.

También Suteco presentó un petitorio similar ante el Ministerio de Educación. Pide que se explique el mecanismo y que se elimine. Explicaron que se descuenta entre el 15 y el 20 por ciento de los salarios de bolsillo. “Son miles los docentes, principalmente aquellos de mayor antigüedad y los que tienen doble turno, a los que les están recortando el salario con este impuesto al trabajo”, dijo el secretario general Fernando Ramírez.

Por su parte, Acdp realizó ayer un congreso extraordinario a través del cual se autorizó a la comisión directiva a realizar todas las acciones que se consideren necesarias. “Exigimos una reunión por el salario y por el descuento a las Ganancias”, indicó Gea a este diario. El lunes volverán a insistir porque hasta ayer no hubo novedades.

“El impacto se vio en el salario de bolsillo que duplicó y en otros casos triplicó a descuentos anteriores. Para tener una idea, en un caso pasó de 1.500 a 5 mil pesos el descuento para un salario de 30 mil pesos”, ejemplificó el sindicalista. Vale recordar que el criterio impositivo no se actualiza por inflación. El Indec, en tanto, marcó que la línea de pobreza para una familia tipo es de 31 mil pesos.

Suteco, por su parte, informó en un comunicado que sobre un salario neto de 22.627 pesos se descontaron 3.081 pesos por este concepto para un cargo de docente en enseñanza media.