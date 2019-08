Tras abrir la urna, la tercera banca sería, por un voto, para “El pueblo somos todos”

En el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se concretó ayer la apertura de la urna de la mesa 2.049 de Itá Ibaté para resolver la controversia entre dos frentes, porque cada uno de ellos consideraba que le pertenecía la tercera banca que se disputó el pasado 2 de junio. Finalmente, según informaron, quedó constatado que el Partido Laborista Autónomo cosechó ocho votos y no tres. Esto significó un aumento en la cantidad de sufragios del frente “El pueblo somos todos” (Epst) que -finalmente- se quedaría con el tercer lugar que se renovará en el recinto local. Mientras que el candidato de la otra alianza, Unidad Correntina (UC), manifestó que más allá de lo que resuelva finalmente el STJ, sigue trabajando en ese espacio político para las próximas elecciones.

En el STJ se concretó, a partir de las 9, la audiencia en la que participaron el presidente del citado organismo, Luis Eduardo Rey Vázquez, los ministros Eduardo Panseri y Fernando Niz; el prosecretario de la Junta Electoral de la Provincia, Matías Bella, y los apoderados Verónica Ferradas (El pueblo somos todos), Ulises Parthimos (Laborista Autónomo) y Alfredo Gómez (Unidad Correntina).

En ese contexto se concretó la apertura de la urna en cumplimiento de la medida que dispuso el Superior Tribunal de Justicia en la resolución Nº 5 del último miércoles 31.

Esto fue ordenado por el STJ para, precisamente, resolver cuál de los dos frentes -El pueblo somos todos o Unidad Correntina- obtuvo la tercera banca que estaba en juego en la elección municipal realizada hace dos meses.

La controversia surgió luego del recuento definitivo. Es que, de acuerdo al conteo provisorio, El pueblo somos todos había ganado -por una diferencia mínima- dos de los tres lugares que se renovarán en diciembre en el cuerpo deliberativo.

Sin embargo, durante el recuento y la elaboración de las actas definitivas, quedó consignado que uno de los partidos de la alianza que más sufragios cosechó -Laborista Autónomo- obtuvo 3 y no 8 votos. Ese nuevo resultado modificó la distribución de ediles, por lo que El pueblo somos todos se quedaba con la primera, Itaibateña por el cambio, con la segunda, y Unidad Correntina, con la tercera.

Sin embargo, el frente Epst objetó ese cambio, primero ante la Junta Electoral, organismo desde el cual rechazaron el planteo por extemporáneo, considerando en este punto que la presentación se realizó luego de que se concretara la audiencia de cierre del escrutinio definitivo.

Pero Epst acudió a la Cámara que dictaminó que prevalecía el resultado consignado en el acta provisoria. Dictamen que Unidad Correntina estimó que era incorrecto. “Hubo dos momentos en el proceso de conteo definitivo en el que tuvieron la oportunidad de pedir la revisión del número de votos computados y hay constancia de que no lo hicieron”, reiteró el apoderado de UC a este diario. Por eso presentaron un recurso de inaplicabilidad en el STJ.

Precisamente, en ese contexto, se concretó ayer la apertura de la urna. “Si bien se constató que el Laborista Autónomo tenía ocho y no tres votos en esa mesa, todavía resta que los ministros emitan un fallo. De todas maneras, de acuerdo a lo constatado ayer, la tercera banca sería de Epst, es decir, de José Mercado”, indicaron a este diario.

Error y colegas

“Según me manifestaron, sería el concejal electo. Si bien no fue una situación agradable, considero que sólo fue un error. Está todo bien con el otro candidato, Aníbal Monzón, que es mi colega e inclusive trabajamos en el mismo lugar”, afirmó Mercado en diálogo con El Litoral. En este sentido, agregó que “ambos somos docentes, tanto él como yo somos profesores de matemáticas en el colegio secundario”.

Como anécdota, comentó que “los dos estábamos en una mesa de examen cuando nos enteramos de la decisión del STJ de abrir la urna”.

Pero además de la profesión, Mercado y Monzón tienen en común que hace muchos años eligieron a Itá Ibaté como el lugar para vivir.

José Marcelino “Tito” Mercado es oriundo de Itatí y llegó a Itá Ibaté hace 35 años. “Soy docente de grado en la primaria y profesor de matemáticas en la secundaria. Mi esposa también se jubiló como docente. Y de asumir en el Concejo en diciembre, sería la segunda vez”, comentó Mercado. Haciendo referencia a la tarea legislativa que desempeñó en el período 2005-2009. Pero además -acotó- fue convencional y presidente de la comisión de redacción de la primera Carta Orgánica Municipal.

Por su parte, Monzón nació en Virasoro, pero 21 años atrás se fue a vivir a Itá Ibaté y ya no volvió a emigrar. Pero a diferencia de Mercado que es de la UCR, él en su juventud militó en el PJ. Y por estas horas “estamos trabajando con la alianza para los comicios nacionales y si esta vez no resulto electo a nivel local, no bajaré los brazos. La diferencia ahora sería de un solo voto. Así que agradezco a todos los que confiaron en Unidad Correntina y mi compromiso es continuar con vistas a la elección del 2021”, aseveró a El Litoral.