El PJ se alista para una visita de Alberto

El Partido Justicialista alista la visita a Corrientes del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quién arribaría en septiembre.

“Alberto está muy preocupado con lo que le ocurre a la Provincia”, sostuvo el diputado nacional José Aragón. También comentó que es posible la visita de CFK para presentar su libro.

“Las últimas medidas del Gobierno Nacional impactaron muy fuerte en la Provincia, y en la visita que tuvimos junto a legisladores e intendentes a Alberto (por Fernández) lo notamos muy preocupado. Por eso esperamos que pueda visitarnos. Podría llegar en septiembre”, anticipó Aragón

“Alberto no fue electo aún, la elección no está ganada. Es un error decir eso. Hay un Presidente y estamos convencidos de acompañarlo hasta que termine su mandato para responder a las necesidades de la gente”, dijo el líder local de La Cámpora.

Justamente sobre las críticas que recibe la agrupación que representa, sostuvo: “Lo que se dice es una fórmula para intentar romper el poderío de la alianza porque somos muchos. El Frente de Todos no es solo La Cámpora”

Ruíz Aragón se refirió a la llegada de Sergio Massa, y al recordársele sus críticas al mencionado dirigente respondió: “las necesidades y urgencias fueron cambiando, y la primera que tomó decisiones para consensuar fue Cristina”

“Yo formo parte del grupo que responde a Cristina”, reconoció.

“No le pongo bolilla negra a nadie”, expresó el legislador, en referencia a Camau Espínola, hasta hace poco blanco de sus críticas

“La deuda es una discusión que está terminada. Se va a pagar lo que corresponde al FMI, pero no a costa del hambre y la pobreza”, aseveró Ruíz Aragón

El legislador negó que Alberto Fernández tenga mala imagen entre los mercados: “los mercados conversan y mucho con Alberto, planteando cuestiones puntuales de sus sectores. Y lo sigue haciendo”.

“La Argentina que se viene es otra. Y Alberto Fernández será el próximo Presidente y debe conversar con todos”, expresó

“El perfil moderado de Alberto es lo que necesitamos. Tengo bien en claro los sectores que va a defender, y eso es lo importante”, recalcó.