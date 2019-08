El salario mínimo subió un 35% en cuotas

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, laudó hoy para fijar el salario mínimo, con una suba del 35 por ciento, en tres tramos: un 13% a partir de agosto, 12% en septiembre y 10% en octubre, luego de que no lograra llegar a un acuerdo con empresarios y gremios reunidos en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.



El Consejo del Salario fracasó hoy en su intento de fijar el nuevo salario mínimo porque "no hubo acuerdo", dijo a Télam en la puerta del Ministerio de Trabajo el dirigente telefónico Claudio Marín, de la CTA.



En consecuencia, la CGT rechazó hoy la propuesta de mejora salarial del 35 por ciento, en tres cuotas para el salario mínimo, por considerar que "no es suficiente ni aceptable", según lo ratificado por uno los secretarios de la central sindical, Héctor Daer, al retirarse de la sede de Alem 650 en el barrio porteño de San Nicolás.

Vale señalar, actualmente el salario mínimo es de $12.500, con lo cual al aplicarse el incremento total a octubre debería pasar a $16.875.