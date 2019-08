Boca Unidos venció a Ferroviario y cerró su etapa de partidos amistosos

La etapa de partidos amistosos concluyó ayer para Boca Unidos que en el complejo Leoncio Benítez le ganó a Ferroviario por 5 a 2 con el regreso de Rolando Ricardone a la formación titular. En tanto que entre los suplentes, jugó Miguel Caneo.

Para Boca Unidos fue su quinto cotejo de preparación de cara a lo que vivirá desde la próxima semana. El miércoles 4 de septiembre enfrentará a Atlético Tucumán por los 16avos. De final de la Copa Argentina y, por ahora, el domingo 8 visitará a Chaco For Ever por la segunda fecha del Torneo Federal A.

El entrenador Daniel Teglia realizó muchas pruebas de nombres y sistema táctico a lo largo de la pretemporada, ayer volvió a modificar el equipo titular respecto al que venció el pasado viernes a San Martín de Formosa en Corrientes.

En la línea defensiva retomó Rolando Ricardone para ocupar un lugar en la zaga central, aunque el que salió fue un delantero, Rodrigo Migone (ingresó en el segundo tiempo). Esta variante provocó varios corrimientos de jugadores. Ariel Morales pasó a marcar la punta derecha, Matías Espíndola subió a la mitad de la cancha y Martín Fabro se adelantó unos metros. Arriba quedó solamente Cristian Núñez.

De esta forma, los once iniciales que presentó ayer Boca Unidos fueron: José Aquino; Ariel Morales, Ricardone, Ronald Huth y Leonardo Baroni; Espindola y Martín Ojeda; Antonio Medina, Fabro y Gabriel Morales; Cristian Núñez.

Por su parte, Ferroviario, que marcha en la segunda ubicación del torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina, salió al campo de juego con Jamil Jara, Alejandro Brunetti, Roberto Lagraña, Yoel Badaró y Facundo Escalante; Osvaldo Chávez, Gonzalo Ramírez y Hernán Valenzuela; Diego Benítez Juan M. Kuchack y Ramón Mambrín.

En la primera parte del cotejo que se extendió por 60 minutos, Ferroviario se puso en ventaja y Boca Unidos lo igualó con tanto de Fabro. En el arranque del segundo período, Fabro adelantó a Boca tras centro de Migone pero rápidamente lo empató Ferro en un partido que se hacía interesante, de ida y vuelta.

Boca Unidos logró desnivelar nuevamente, esta vez con un tanto de Huth después de un cabezazo de Ricardone que pegó en el poste. A cinco del final Fabro de tiro libre puso el 4 a 2 y en el cierre Gabriel Morales de penal estampó el 5 a 2 final.

En el partido de los suplentes, que abrió la jornada de jueves en el barrio 17 de agosto, Boca Unidos se impuso a Ferroviario 1 a 0 con tanto de Leonel Niz. En este encuentro hizo su estreno Miguel Caneo que jugó los 60 minutos de duró el amistoso.

El equipo de Boca Unidos estuvo integrado por Cristian Martínez; Fabio Godoy, Juan Gómez, Fernando Allocco y Alejandro Leani; Niz, Francisco Sosa Ugolini, Gerardo Maciel y Miguel Pabón; Caneo y Raúl Benítez.

Boca Unidos y Atlético Tucumán jugarán el miércoles 4 de septiembre en Salta por los 16 avos de final. Ayer se confirmó que Jorge Bariño será el árbitro para el cotejo que dará inicio a las 21.10.

En tanto que todavía no hay fecha confirmada para el duelo entre Chaco For Ever y Boca Unidos en el marco de la segunda fecha del Torneo Federal A.

El programa original indica que deberían jugar el domingo 8 en la capital chaqueña. Ayer se especuló con postergarlo al martes 10 por la presentación de Boca Juniors en el estadio del Negro para jugar un amistoso el sábado 7. Este partido frente a Olimpia de Paraguay se suspendió y ahora habrá que esperar a la decisión que tome el Consejo Federal.