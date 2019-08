Las retenciones del servicio de transporte seguirán hasta que obtengan una solución

“Estamos esperando que se pueda resolver esta situación. Como eso aún no sucede, no nos queda otra alternativa que continuar”, expresó quien es vocero de los trabajadores de la empresa Silvia, Oscar Escobar, al ser consultado por El Litoral. Es que si bien ayer se concretó una reunión entre representantes de la UTA y del área de Hacienda de la Provincia, todavía no se habría arribado a una solución concreta. Por eso, hoy, por cuarto día consecutivo, continuarán con una retención de servicio tanto de corta como de media distancia.

Adecuar los sueldos de los choferes del interior a la escala salarial nacional, que puedan cobrar el 20% de incremento otorgado este año y un bono de $16 mil, son los pedidos de los 400 trabajadores que cumplen tareas en una docena de empresas de servicios de corta y media distancia.

Precisamente, los detalles de cuántos son los conductores, dónde cumplen sus tareas y el sueldo que cobran, son algunas de las cuestiones que fueron informadas ayer por los representantes de la UTA ante el titular del Ministerio de Hacienda de la Provincia.

“Nos manifestaron que hay buena voluntad por parte del Gobierno para tratar de resolver esta situación. Ojalá se pueda concretar lo antes posible”, afirmó Escobar. No obstante acotó que “mientras esperamos una respuesta, vamos a continuar con las asambleas y retenciones correspondientes”.

Con respecto a esto indicó que hoy de 10 a 14 y de 18 a 22, desde la terminal de ómnibus de la capital correntina no saldrán colectivos al interior de la provincia.

También proseguirán con idéntica medida los trabajadores del transporte urbano de Goya y Paso de los Libres. “Según nos manifestaron, podría haber una solución, pero como todavía no se concretó, vamos a continuar con las retenciones y las asambleas”, dijo el delegado de la UTA en Paso de los Libres, Lirio González. Luego continuó: “Nosotros no queremos afectar a los usuarios, pero lamentablemente es la única forma de hacernos escuchar. Todos anhelamos que esto se resuelva para poder seguir trabajando”.