Valdés inauguró 500 metros de pavimento en el barrio Pirayuí y anunció más obras

En el marco del programa de “Mejoramiento barrial” que vienen llevando adelante en conjunto el Gobierno de Corrientes y la Municipalidad, el gobernador Gustavo Valdés ayer inauguró 500 metros de asfalto en el barrio Pirayuí, precisamente por calle Turín, entre avenida Cuba y Cangallo.

Los trabajos demandaron una inversión total de $7.800.000.

Luego de finalizar las tareas de pavimentación en el barrio Antártida Argentina, el gobernador Gustavo Valdés inauguró ayer 500 metros de asfaltado en el barrio Pirayuí, destacando el aporte que realiza la Provincia a la Comuna para que los vecinos puedan vivir con dignidad.

Valdés recordó, al dirigirse a los vecinos presentes, que “en la campaña política decíamos que teníamos que trabajar con la Municipalidad juntos”, a lo que agregó que “teníamos una oportunidad y no la estamos dejando pasar”. Contó que “este es uno de los frentes de obras que tiene el Gobierno provincial en la ciudad de Corrientes, aparte de obras que tiene la Municipalidad de la Capital”.

Después de “tanto tiempo de desinversión en la ciudad”, el Gobernador dijo que “eran necesarios estos trabajos”, por eso “estamos haciendo posible que nuestros vecinos puedan vivir con dignidad, no importa en qué lugar de la Capital sea. Lo fundamental es que llegar al centro o moverse dentro de la ciudad no sea un problema”.

En este contexto, resaltó “la recuperación, en conjunto con la Municipalidad, de lo que es la planta elaboradora de cemento, que estaba en desuso y nos costó, porque nos habían dejado la máquina sucia y el cemento duro adentro”. Además, informó que “ahora se compró, y en poco tiempo más se pondrá en funcionamiento con Vialidad Urbana, una planta de asfalto”.

Pavimento

La obra de pavimentación en calle Turín abarca un total cinco cuadras, que tienen un ancho de 7 metros.

El asfaltado presenta saneamiento y bacheo con incorporación de suelo tosca con cal, compactación con rodillo, colocación de membrana para evitar pérdida de humedad, entre otras especificaciones.