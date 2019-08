Continúan los controles en los supermercados y faltan marcas

Después de las elecciones primarias la devaluación del peso frente al dólar llevó a que la inflación del país se elevara y la crisis económica y social se agravó. Los alimentos fueron los que, entre otros bienes y servicios, tuvieron un incremento y es lo que a las familias más les cuesta comprar, ya que algunos productos subieron más del 50% en relación al año pasado.

En este marco, desde la Subsecretaría de Comercio y Defensa del Consumidor realizaron controles en las góndolas y observaron faltante de productos y diferencia entre el precio exhibido con el que se cobra en caja. Luego de varios días, sostienen que hoy hay menos infracciones, y también empezaron a controlar los precios del combustible y las garrafas.

“El día lunes pasado verificamos los precios esenciales en Capital, el martes el costo del gas y el jueves estuvimos en el interior. Vimos faltantes de productos, pero en líneas generales no hubo muchos inconvenientes”, comentó a El Litoral el subsecretario Juan José Ahmar.

Respecto a los precios esenciales, señaló que “controlamos y notamos unos 6 o 7 productos que faltaban, pero en la mayoría de los casos reemplazaron con otras marcas, es decir que si bien no venden las marcas que están dentro del programa, sí otras”. “Notamos además que no falta exhibición de precios, al menos en la mayoría de los negocios que recorrimos. En las estaciones de servicio también seguimos haciendo controles, esperamos que con la nueva suba del dólar no se modifiquen los costos”, indicó.

“En la planta de distribución el costo de la garrafa se cumple según lo acordado, que fue $339; observamos esto en las cinco distribuidoras. Al menos en estos lugares, que es donde podemos controlar, no hay modificación de precios”, añadió.

En relación a las denuncias de consumidores, comentó que “han disminuido esta semana”. “La primera semana luego de las elecciones hubo muchos llamados, pero en estos días, muy pocos. Estamos trabajando en la defensa de la ley del consumidor. En Capital y en el interior vemos la misma realidad, ya que generalmente son las mismas cadenas de supermercados las que controlamos”, señaló.