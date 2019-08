Desde Turismo de Nación fiscalizan agencias de viajes en Corrientes

Esta semana llegaron a Corrientes representantes de Turismo de la Nación con el objetivo de controlar agencias y grupos que ofrecen viajes sin tener aval de una empresa. Además, realizaron verificaciones de aquellos que venden pasajes en las redes sociales.

“Habíamos pedido algunos representantes que vengan a la provincia para hacer control. Recorrieron la Capital, Goya y Santo Tomé, donde habíamos detectado agencias que no tenían permiso para ejercer como tales.

Realizaron instrucciones sumariales, luego de esto se verá si siguen incumpliendo, o se tomarán otras medidas”, dijo a El Litoral María del Carmen Chico, representante del sector.

Asimismo, comentó que “hay agencias que no están habilitadas y trabajan como tales, hay otras personas que organizan grupos de viaje”.

“Para llevar a un grupo de personas a un viaje, cualquiera sea el destino, deben tener el aval de una agencia; me habían llamado algunas personas porque estaba mi nombre cuando yo no había dado permiso”, indicó.

También, “se verificaron las ventas freelance, las que ofrecen viajes en redes sociales u otras páginas sin tener seguridad de quién está detrás de las mismas”.

En este sentido, comentó que “todo viaje en grupo tiene que tener el respaldo de una agencia”.