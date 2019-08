Pinedo: "La Argentina está en condiciones de cumplir con sus obligaciones"

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dijo que "la Argentina no está en default" y aseguró que el país "tiene voluntad de cumplir con sus obligaciones y está en condiciones de cumplirlas".



En ese sentido, sostuvoen declaraciones a radio Mitre que "lo que ha hecho la Argentina es en la deuda de corto plazo establecer un cambio en los plazos de pago, estableciendo un cronograma de pago en contado, tres meses y seis meses". "Eso es lo que hizo Argentina, con vocación de cumplir con sus obligaciones", afirmó el legislador y manifestó que "la Argentina no está en default, la Argentina tiene voluntad de cumplir con sus obligaciones y está en condiciones de cumplirlas".



Consultado sobre el desembolso del Fondo Monetario Internacional previsto para septiembre afirmó: "No sé si hará el desembolso o no, suponemos que sí, está pactado que así sea, hasta ahora no lo confirmaron".



Asimismo, expresó que el presidente Maurcio Macri "está comprometido con el objetivo de estabilizar la economía, de que no siga habiendo corridas devaluatorias que impactan en los mas pobres". "El Presidente está con toda la energía puesta, igual que los organismos de gobierno, igual que el Banco Central, que tiene la responsabilidad de preservar el valor de la moneda, están totalmente enfocados en ese punto", afirmó.