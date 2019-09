Racing consiguió su primera victoria de la Superliga

Racing recuperó su nivel de juego y se reencontró esta noche con el ansiado triunfo ante Godoy Cruz por 3 a 1, en Avellaneda, por la quinta fecha de la Superliga.



Los goles fueron señalados todos en el primer tiempo; para Racing marcaron Darío Cvitanich (32 minutos); Lisandro López (42m.) de tiro penal y Diego González (47m.). Santiago García empató transitoriamente para el equipo mendocino (37m.).



"Fuerza Augusto estamos con vos" era la leyenda de la pancarta que mostró el plantel 'académico', al posar para los fotógrafos en los momentos previos al encuentro, en apoyo su compañero el mediocampista, Augusto Solari, que sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda en la fecha anterior ante Central Córdoba, de Santiago del Estero. El ex jugador de River estará -como mínimo- seis meses sin jugar.



De fondo se escuchaba el "...y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de (Eduardo) Coudet" que partía desde las tribunas como unívoco mensaje de aliento de los simpatizantes hacia el director técnico.



El propio entrenador había manifestado que estaba "dispuesto a renunciar" si el equipo no levantaba su rendimiento, debido a que en las primeras cuatro presentaciones no pudo lograr el triunfo (tres empates y una derrota), con una imagen de juego muy distante a la que ofreció en el campeonato anterior, cuando conquistó el título.



Ya, desde el comienzo, Racing fue protagonista, con una actitud arrolladora, tras plantarse con firmeza en la mitad de la cancha. Hubo posesión de pelota y presión en la salida rival, lo que le permitió inquietar al seguro Roberto Ramírez.



Ante el endeble planteo que le presentaba el adversario, el conjunto local pasó a ser claro dominador y -de tanto insistir- pudo enhebrar una buena combinación colectiva desde el fondo para culminar con una rauda entrada por derecha de Cvitanich, levemente adelantado, para definir contra el poste izquierdo del arco 'bodeguero'



La apertura del tanteador despertó a los dirigidos por Javier Patalano, que rápidamente reaccionaron y lograron la igualdad, tras un centro de Agustín Manzur que conectó 'Morro' García, con un espléndido cabezazo.



Luego surgió un fallo polémico por parte del árbitro Germán Delfino, quien sancionó un penal inexistente que 'fabricó' Cvitanich rozando su pierna izquierda con las del caído zaguero Joaquín Varela. La pena máxima fue ejecutada y convertida por Lisandro López.



Tras esta conversión llamó la atención que el centrodelantero y capitán de Racing hiciera el gesto del 'Topo Gigio', llevándose las manos hacia sus oídos, y lo dedicó al palco oficial donde estaban el presidente del club, Víctor Blanco, y el secretario técnico, Diego Milito.



Y ya en tiempo adicional de la primera etapa, González, de cabeza, señaló el tercero para ampliar el merecido éxito parcial de Racing, quizá exagerado en la pizarra pero a todas luces lógico.



En el segundo período, el juego tomó mayor vivacidad por el adelantamiento de los visitantes, obligados por la búsqueda de los goles que -al menos- lo llevaran a la igualdad.



Tuvo mayor trabajo el arquero Gabriel Arias, mientras los locales no renunciaron al ataque



Sobre el final, el equipo local se quedó con diez hombres como consecuencia de la tarjeta roja que recibió el ingresado Cristaldo (entró por Cvitanich). Ya no había tiempo para la reacción de un Godoy Cruz, que estaba golpeado por las sanciones polémicas de un Delfino que cometió errores trascendentes.



Racing volvió a la victoria luego de seis partidos, ya que no vencía en Superliga, desde la fecha 23 del último torneo, cuando doblegó a Belgrano de Córdoba, por 1-0



Por la sexta fecha de la Superliga, Racing visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata y Godoy Cruz recibirá en Mendoza a Argentinos Juniors. Ambos encuentros tienen fecha y horario, a confirmar.

Télam