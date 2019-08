Boca Unidos volvió a hacer algunos minutos de fútbol

Después de eliminar a Racing Club de la Copa Argentina, el plantel de Boca Unidos finalizó otra nueva semana de pretemporada, con una práctica de fútbol formal.

Fueron tres bloques de aproximadamente 15 minutos cada uno, durante los cuales el técnico Daniel Teglia dispuso un equipo principal con la mayoría de los nombres que enfrentaron a la Academia.

Los únicos ausentes de aquella proeza en el estadio de Lanús fueron Raúl “Pájaro” Benítez y Fabio Godoy. Tanto el ex Huracán de Goya como el juvenil correntino salieron ante Racing con sendas molestias físicas de la que se recuperan favorablemente.

Ayer, la formación titular la integraron Gerardo Maciel y José Vizcarra, quienes ingresaron en el partido ante Racing en la segunda mitad. El “Chiqui” jugó en la zona media, bajando a la posición de lateral derecho Matías Espíndola, en tanto que el “Chino” acompañó a Antonio Medina en el ataque.

En definitiva, el equipo formó con José Aquino; Espíndola, Rolando Ricardone, Ariel Morales, Leonardo Baroni; Maciel, Martín Ojeda, Martín Fabro, Gabriel Morales; “Tony” Medina y Vizcarra. El delantero Miguel Pabón, uno de los tres refuerzos que arribaron al club en la semana, realizó sus primeros minutos en cancha. En cambio, aún no hicieron fútbol las otras dos incorporaciones: el zaguero Ronald Huth y el delantero Rodrigo Migone.

El viernes 9, Boca Unidos jugará un amistoso de preparación ante Chaco For Ever en el estadio del barrio 17 de Agosto. Ante el mismo rival, debutará el un mes después en el Federal A.