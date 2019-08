Derrota de San Patricio en el inicio de la Permanencia

Fernando Barreto

La etapa Permanencia del Torneo Regional NEA de rugby se puso en marcha ayer con la disputa en forma completa de la primera fecha. En Corrientes, San Patricio perdió como local frente a Regatas Resistencia 24 a 7. El encuentro correspondió a la Zona A.

El Rojinegro evidenció un rendimiento flojo. Durante los ochenta minutos tuvo problemas para lograr la obtención de la pelota, pocas veces pudo atacar y debió defenderse constantemente.

Regatas tomó el protagonismo a partir de la presión de sus delanteros, aprovechó las oportunidades que tuvo para anotar y llevarse un triunfo que lo deja con un buen panorama para seguir en la zona campeonato del Regional en el 2020.

El partido fue desordenado, con muchas imprecisiones y pocas ideas para atacar. Con estas características, los primeros 20 minutos se jugaron lejos de la zona de anotación. Los equipos se prestaron la pelota, pero siempre en la mitad de la cancha.

La apertura del marcador fue una síntesis de lo enredado que fue el encuentro. Una pelota suelta en la mitad de la cancha entró a la línea de 22 local. Después de varios piques, fue el wing Agustín Vidondo el que tomó la guinda y corrió hasta el ingoal correntino.

El trámite del cotejo no varió. San Patricio siguió luchando contra sus propias complicaciones, pese a lo cual sobre el cierre del período pudo hilvanar una buena jugada de muchos pases, involucrando a todas sus líneas, hasta que Nicolás Gea encontró el espacio para llegar al try. Las dos conquistas fueron convertidas. La primera por Marcelo Miño y la segunda por Santiago Luque. Así, el primer tiempo terminó empatado en 7.

En el complemento se acentuó el dominio de Regatas. El equipo chaqueño monopolizó la pelota y siempre mostró actitud ofensiva aunque sin poder de definición.

San Patricio chocó contra sus limitaciones. Incluso, no pudo aprovechar cuando quedó con un jugador más en la cancha (por amonestación de un rival) y lentamente entró en la desesperación.

La segunda conquista chaqueña llegó en los primeros minutos del segundo tiempo. Lucas Harispe rompió la defensa por el centro de la cancha y habilitó a Rodrigo Camacho para que llegue al try. Mientras que con el tiempo cumplido, nuevamente Camacho fue el encargado de zambullirse en el ingoal. En tanto que Miño sumó las dos conversiones y un penal.

San Patricio no tuvo respuestas y perdió con claridad. La próxima semana tendrá que mostrar otra versión y ganar para no comprometer su lugar en el Regional A.

Goleada

de Taragüy

Taragüy no tuvo piedad de Tacurú (segundo en el Regional B) y lo superó con amplitud: 99 a 6, en uno de los partidos correspondientes a la Permanencia del Regional NEA de rugby, zona A.

El encuentro de ayer no tuvo equivalencias desde el primer minuto. El Cuervo dominó todos los aspectos del juego y ya al finalizar el primer tiempo se imponía 54 a 6.

Taragüy apoyó 15 tries, 5 de ellos fueron autoría de Joaquín De La Torre. También, anotaron tries: Emiliano Gómez Coll (2), Matías Chiama (2), Bruno Broll, Gustavo Gómez, Rodrigo Castro Méndez, Juan Martín Desimoni y Alejandro Gallardo.

Triunfo de Aranduroga

Luego de un primer tiempo parejo, Aranduroga pudo encausar el juego y vencer a Cataratas (Iguazú) por 44 a 22 en el marco de la primera fecha de la Permanencia del Regional NEA de rugby, zona B.

El campeón del Regional B sorprendió en el primer tiempo. A los 37 minutos, el marcador señalaba paridad en 15. Sobre el cierre de la etapa, Pablo Nemirosky anotó un try y desniveló a favor de Aranduroga. Durante el segundo período, el equipo correntino inclinó la balanza a su favor a partir de la potencia de sus delanteros que abrieron el camino al triunfo.