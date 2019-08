Carta de un autonomista

Hola, hace tiempo que no conversamos. Pero quiero decir cual es mi posición con respecto a las Paso. Hace más años de los que quiero acordarme que me afilié al Partido Autonomista. Durante ese tiempo participé de muchos conflictos internos, pero con más o menos entusiasmo siempre fui leal a mi partido.

Mis correligionarios y mis amigos me pusieron en posiciones destacadas, tanto interna como en el escenario público, lo que me obliga a ser agradecido con todos ellos.

El 11 de agosto hay un candidato a presidente de la Nación que es autonomista como todos nosotros. Creo que debemos acompañarlo en la patriada. Por muchas razones: es el único correntino que compite por ese cargo. Fue el mejor Gobernador de 1983 a la fecha. Es el único que nos conoce y representa. Es amigo de todos nosotros. Y es quien puso al autonomismo nuevamente en el escenario nacional.

Por todo lo anteriormente dicho y por muchas otras razones creo que los autonomistas en especial y los correntinos en general debemos votar al Partido Autonomista Nacional en la categoría Presidente de la Nación. P/D.

Disculpen lo largo del escrito. Abrazo a todos. Luis Eduardo Belascoain.