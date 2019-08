Boca obtuvo una conquista cómoda frente a Patronato en Paraná

Boca protagonizó una jornada de buen juego y venció cómodamente 2 a 0 a Patronato en Paraná, por la segunda fecha de la Superliga.

Con goles de Eduardo Salvio y Carlos Tévez, ambos figuras del encuentro, Boca se quedó con la primera victoria en este torneo y volvió a preocupar al equipo entrerriano, que ingresó en la zona de descensos.

Ante 11.500 personas que mayoritariamente vieron el partido en silencio salvo para insultar al árbitro, Fernando Rapallini, Boca manejó los tiempos al inicio con plena dominación de la pelota, y por eso logró abrir el marcador a los 5 minutos.

Tras una buena habilitación entre líneas de Frank Fabra, Salvio quedó frente al arquero, que logró aminorar la fuerza del disparo pero no pudo evitar el gol.

La supremacía del equipo xeneize avanzó con el correr de los minutos, con un Salvio encendido y Fabra muy preciso y activo, ante un Patronato que no pudo tomar la pelota para elaborar ocasiones de descontar y se dedicó a defender en su campo.

Diez minutos después del primer gol, con una buena jugada grupal Fabra llegó hasta el fondo por el sector izquierdo y con un buen centro al segundo palo dejó a Tévez con tiempo para controlar la pelota y definir arriba ante la salida de Ibáñez, y firmar el 2 a 0.

Muy pocas veces marcado con certeza, el capitán de Boca bajó constantemente hasta la mitad de la cancha para tener contacto y juego y participar de la creación.

Recién a los 38 minutos llegó la primera jugada peligrosa de Patronato, cuando el partido entró en una meseta repleta de pelotazos e infracciones.

A partir de allí el local intentó mejorar la imagen que estaba dejando y se animó a atacar principalmente por el sector izquierdo.

La segunda etapa siguió de la misma manera, con un Boca dueño de la pelota y así del juego, y un Patronato sin ideas, impreciso, apostado a defender y jugar con la suerte de un pelotazo que le permitiera descontar.

Con esa idea se mantuvo el equipo de Gustavo Alfaro, que no llegó al área local pero sí mantuvo su supremacía, jugando con Esteban Andrada en algunas ocasiones para no perder el balón.

La ventaja en el resultado le permitió más tranquilidad a Boca, manejando los tiempos y las zonas de juego.

Patronato no encontró formas de avanzar, pudo conquistar terreno en los últimos minutos pero estuvo impreciso y sin ideas, y los cambios no lograron mejorar al equipo, acoplándose al mal juego general.

Con esta derrota, Patronato ingresó en los puestos de descenso, con un promedio de 1,148 y con un punto más que Newell’s, pero también con un partido más.

Para la tercera fecha Boca recibirá a Aldosivi en la Bombonera, mientras que Patronato repetirá la localía y se enfrentará a Huracán.